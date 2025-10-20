快訊

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

風雨擋不住！陳漢典Lulu選颱風天登記「原因全說了」

全運會舉重／奧運後首度跨過130公斤門檻 郭婞淳連7屆摘金落淚

聯合報／ 記者劉肇育／雲林即時報導
郭婞淳在女子64公斤級拿下金牌。圖／全運會提供
郭婞淳在女子64公斤級拿下金牌。圖／全運會提供

舉重女神」郭婞淳今天在全運會舉重女子64公斤級賽事，以抓舉98公斤、挺舉130公斤、總和328公斤，其中挺舉、總和破大會紀錄的成績，連續7屆奪下金牌，在挺舉成功舉起130公斤後，淚水也奪框而出。

過去6屆全運會都拿下金牌的郭婞淳，今年再戰全運會卻是抱著與以往截然不同的心態，尤其是在挺舉舉起130公斤，更是她繼去年巴黎奧運後再度成功挑戰此重量，這也讓郭婞淳在成功試舉後流下淚來。

「130公斤是我奧運後一直想要再碰到的重量，但是卻一直碰不到。」郭婞淳在談到賽後留下的淚水時說：「因為這段時間就是傷勢反反覆覆，然後就是不管訓練還是比賽就是一直起起伏伏，一直沒辦法突破自己想要的成績，這次出發前更因為傷勢又掉下來，所以這次全運會就想說有沒有機會再去碰到130公斤，最後一把成功後真的很開心。」

郭婞淳直言，不論是這次全運會還是日前的世錦賽，自己都對於成績感到滿意，尤其是能再次碰到130公斤這個重量，對於自己明年挑戰亞運是一個很大的鼓勵，同時也希望藉由自己不放棄的故事，鼓勵到後面的年輕好手。

郭婞淳透露，過去在舉重場上常可以看到很多選手在完成某些重量試舉後，即使那個重量對別人來說可能不是多重，但你可以從他們的表情感受到他們的心情，「今天我也終於知道那種感覺。」

郭婞淳在女子64公斤級拿下金牌。圖／全運會提供
郭婞淳在女子64公斤級拿下金牌。圖／全運會提供

郭婞淳 全運會 舉重

延伸閱讀

全運會／競速溜冰「最速男」郭立陽 摘雙金有亞運夢

全運會／挺舉破全國紀錄3連霸 江宗翰含淚獻給驟逝養父

全運會籃球／高市女籃忘帶選手證 遭判失格「球都還沒打就輸了」

全運會／張暐堂成新蛙王 名古屋亞運門票也入袋

相關新聞

全運會柔道／柔道女王退休後首戰 連珍羚覺得累仍完成9連霸

在去年巴黎奧運後宣布退役的「柔道女王」連珍羚，今天在全運會女子柔道第四量級決賽中擊敗台中市選手李宛庭，完成全運會9連霸，...

全運會舉重／奧運後首度跨過130公斤門檻 郭婞淳連7屆摘金落淚

「舉重女神」郭婞淳今天在全運會舉重女子64公斤級賽事，以抓舉98公斤、挺舉130公斤、總和328公斤，其中挺舉、總和破大...

全運會／挺舉破全國紀錄3連霸 江宗翰含淚獻給驟逝養父

全運會舉重今天上午進行男子73公斤級賽事，其中代表屏東縣出賽的江宗翰，最終以抓舉140公斤、挺舉破全國紀錄179公斤、總...

全運會籃球／高市女籃忘帶選手證 遭判失格「球都還沒打就輸了」

2025全國運動會正在雲林展開，高雄代表隊已斬獲16面金牌，不料今天傳出女籃爆出離譜烏龍，原定昨天的8強賽對戰台南代表隊...

韓籍啦啦隊女神邊荷律首度站上高雄舒跑杯舞台 1.3萬人參與全民路跑

高雄市第10屆路跑今晨熱鬧登場，吸引逾1.3萬名跑者熱情響應，共同展現「全民運動、健康生活」的理念。今年適逢舒跑杯邁入第十年，不僅氣氛盛大升級，更迎來多項亮點──韓籍人氣啦啦隊女神邊荷律首度站上高雄路

網球／阿基里斯腱近乎全斷 丹麥一哥動刀暫別賽場

本周世界排名小升一席、回到世界前10的丹麥「一哥」魯內（Holger Rune），卻要暫別網壇，他昨天宣布因阿基里斯腱受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。