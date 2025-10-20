全運會舉重／奧運後首度跨過130公斤門檻 郭婞淳連7屆摘金落淚

「舉重女神」郭婞淳今天在全運會舉重女子64公斤級賽事，以抓舉98公斤、挺舉130公斤、總和328公斤，其中挺舉、總和破大會紀錄的成績，連續7屆奪下金牌，在挺舉成功舉起130公斤後，淚水也奪框而出。

過去6屆全運會都拿下金牌的郭婞淳，今年再戰全運會卻是抱著與以往截然不同的心態，尤其是在挺舉舉起130公斤，更是她繼去年巴黎奧運後再度成功挑戰此重量，這也讓郭婞淳在成功試舉後流下淚來。

「130公斤是我奧運後一直想要再碰到的重量，但是卻一直碰不到。」郭婞淳在談到賽後留下的淚水時說：「因為這段時間就是傷勢反反覆覆，然後就是不管訓練還是比賽就是一直起起伏伏，一直沒辦法突破自己想要的成績，這次出發前更因為傷勢又掉下來，所以這次全運會就想說有沒有機會再去碰到130公斤，最後一把成功後真的很開心。」

郭婞淳直言，不論是這次全運會還是日前的世錦賽，自己都對於成績感到滿意，尤其是能再次碰到130公斤這個重量，對於自己明年挑戰亞運是一個很大的鼓勵，同時也希望藉由自己不放棄的故事，鼓勵到後面的年輕好手。