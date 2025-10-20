全運會／挺舉破全國紀錄3連霸 江宗翰含淚獻給驟逝養父

全運會舉重今天上午進行男子73公斤級賽事，其中代表屏東縣出賽的江宗翰，最終以抓舉140公斤、挺舉破全國紀錄179公斤、總和319公斤的表現奪下金牌，賽後受訪時他談到日前驟然離世的養父時一度流下英雄淚，並直言希望將好成績獻給養父。

曾在2018年雅加達巨港亞運會代表我國出賽的江宗翰，目前也是男子81公斤級抓舉全國紀錄保持人，今天他在全運會男子73公斤級賽事登場，並與該量級三項全國紀錄保持人莊盛閔同場競技。

在抓舉賽事中，江宗翰在三次試舉中僅於第二次試舉舉出140公斤，並且落後給莊盛閔5公斤，不過在來到挺舉後，江宗翰前兩次試舉165公斤、179公斤都一次成功，不僅成績順利超過莊盛閔，也打破莊盛閔在世界盃大獎賽創下的挺舉177公斤全國紀錄，儘管最後一次試舉挑戰185公斤未能成功，但江宗翰最終仍是以總和319公斤拿下金牌。

賽後莊盛閔透露，今天在抓舉表現並不如預期，只能在自己強項的挺舉挑戰佳績，過去兩周訓練也曾舉起過185公斤的重量，所以讓他在挺舉開把舉起165公斤後，就直接向179公斤挑戰，「所以教練才敢這樣去運用戰術，先穩住第二名，然後再去尋求第一名的機會。」

不過在訪問過程中，江宗翰也一度情緒潰堤落下男兒淚，並透露養父在日前因為心肌梗塞驟然離世，讓他一度陷入情緒低潮，但在教練的陪伴下才重新調整面對這次賽事。

江宗翰透露，養父今年年僅55歲，日前在出門放鴿子時卻因為心肌梗塞驟然離世，「他跟媽媽是在國中時認識，我們家一開始經濟狀況沒有很好，但是在他出現後狀況慢慢在好轉，他對我的照顧特別特別的多，但也從不會要求我要有什麼成績，只希望我能健健康康，真的很感謝他。」此外，江宗翰也感謝教練吳銘通就像是他的第二個父親一般的照顧他。

對於在全運會完成3連霸後，江宗翰也透露將朝著明年名古屋亞運甚至是3年後洛杉磯奧運國手資格努力，不過受到舉重量級變更影響，目前培訓標準仍未出爐。