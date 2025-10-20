全運會籃球／高市女籃忘帶選手證 遭判失格「球都還沒打就輸了」

2025全國運動會正在雲林展開，高雄代表隊已斬獲16面金牌，不料今天傳出女籃爆出離譜烏龍，原定昨天的8強賽對戰台南代表隊，竟因忘帶選手證，全隊遭判失格，連球都沒摸到就落敗，錯失晉級決賽，讓球迷大呼「太扯」。運發局則回應，目前比賽仍在進行中，完賽後將會全面檢討。

高雄女籃在6月資格賽突破重圍、成功挺進全運會8強，18日首戰迎戰台北市代表隊雖以36：83落敗，但仍有晉級空間，未料隔天第二戰，球隊卻因「忘記帶證件」釀出失格意外。

據了解，球隊的選手證由隊職員統一保管，昨天上午出發前往比賽場地時，該職員疑似將裝有所有選手證的袋子留在車內，車輛又先行駛離場館，導致隊員們無法在比賽報到時間內出示證件。經大會確認無法補齊證件，最終依規取消高雄隊參賽資格。

現場球員和教練錯愕不已，網友更一面倒痛批「太扯」、「參賽變旅遊」、「這下邁邁要震怒了」、「太荒唐，球都沒打就被淘汰」、「高雄隊怎麼會出這種錯誤」也有人形容「這就像忘記穿球鞋上場比賽一樣離譜」！

對此，高市運發局證實，球隊因疏失無法出賽，已請體育總會督促籃球委員會與帶隊教練檢討，並強調相關責任，將在賽後依規定追究責任，並鼓勵球員保持士氣，繼續投入其他賽事。

不過消息傳出後，體壇人士嘆「選手辛苦打進8強，卻輸在一張證件，這不只是烏龍而已，管理失誤大有檢討空間」。