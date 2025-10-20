全運會／競速溜冰「最速男」郭立陽 摘雙金有亞運夢
台灣競速溜冰「最速男」郭立陽，今天在全運會的男子組500+D公尺爭先賽，以43秒174摘下金牌，目前個人累積雙金。他自評，今年心態提升很多，期許未來有機會挑戰亞運。
年僅22歲的台灣新星郭立陽，本季迎來大突破，不僅在世界運動會殿堂拿下男子場地200公尺追逐賽銀牌，更在世界錦標賽如願勇奪成人男子200公尺金牌、寫下台灣第1人紀錄，堪稱豐收的賽季。
頂著競速溜冰「最速男」美名的郭立陽，這次在雲林登場的全國運動會，展現宰制發揮，繼昨天在男子組200公尺計時賽稱霸後，今天也在500+D公尺爭先賽技壓群雄，以43秒174拿到金牌，締造生涯首次在全運會取得個人雙金。
郭立陽賽後接受媒體聯訪時自評，表現還算可以，只是體力沒有分配好，導致比賽後段有點「軟腳」，所幸並未將金牌拱手讓人。
他並提到，第1次在全運會拿到個人金牌，雖然沒有太特別的感覺，但希望在下屆的屏東全運會，以地主選手身分盡力完成衛冕。
自評本季成長最多的是心態，郭立陽表示，隨著比賽經驗累積，從一開始站在外國選手旁邊覺得自己不會贏，到現在已經沒有害怕情緒出現，加上對彎道把握度更有信心，造就今年的好成績；期望有朝一日能夠踏上亞運舞台，「畢竟世錦賽、世運都有比過了，希望生涯參加1次亞運。」
