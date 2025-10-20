韓籍啦啦隊女神邊荷律首度站上高雄舒跑杯舞台 1.3萬人參與全民路跑

高雄市第10屆路跑今晨熱鬧登場，吸引逾1.3萬名跑者熱情響應，共同展現「全民運動、健康生活」的理念。今年適逢舒跑杯邁入第十年，不僅氣氛盛大升級，更迎來多項亮點──韓籍人氣啦啦隊女神邊荷律首度站上高雄路跑舞台，化身「舒跑杯推廣大使」與萬名跑者互動應援。首次來到高雄參加路跑的邊荷律表示：「可能是遇上韓國女團演場會，高雄真的太熱鬧了！差點訂不到飯店。今天能和這麼多熱愛運動的人一起流汗、一起享受快樂的氛圍，一定要多喝點舒跑！」她更親自為跑者加油打氣，展現滿滿親和力，為活動注入韓風的星光與熱力。

今年正逢「運動部」正式掛牌成立，鼓勵全台推動規律運動的風氣，高雄多所學校也特別響應號召，由校長、老師帶隊，甚至全校總動員報名參加。現場不僅有年輕跑者，也能看見父母牽著孩子一起上場，展現「一家大小一起跑」的溫馨畫面。

維他露基金會表示，十年來高雄舒跑杯不只是單純的賽事，更是一場推動全民運動的嘉年華，路跑運動不是比快慢，而是希望大家能從這裡開始，建立運動與健康的好習慣，同時和家人、朋友留下最珍貴的回憶。

簡單組起跑區人潮滿滿。維他露/提供

除了賽道上的奔馳，主辦單位也在現場打造多元互動體驗：舒跑喝到飽專區、趣味遊戲攤位、拍照打卡點，讓跑者能邊玩邊拍照留念。壓軸登場的摸彩活動更大手筆加碼，一年份的維他露飲品吸引全場引頸期待，獲得頭獎筆電的幸運中獎者更是成為全場焦點。

互動拍照區。維他露/提供

邁入第十屆的高雄舒跑杯，從一路推廣健康運動，到如今結合校園、社區與全民響應，已成為南台灣最具代表性的路跑盛事之一。主辦單位也鼓勵民眾，只需要一雙運動鞋，就能邁開腳步，讓健康生活成為日常習慣。緊接著，11月9日臺中場舒跑杯也將開跑，邀請更多朋友一起加入，把運動的熱情擴散到全台，跑出屬於自己的健康與快樂！