網球／阿基里斯腱近乎全斷 丹麥一哥動刀暫別賽場

本周世界排名小升一席、回到世界前10的丹麥「一哥」魯內（Holger Rune），卻要暫別網壇，他昨天宣布因阿基里斯腱受傷將進行手術，需要一段復原時間才能回歸。

魯內上周在斯德哥爾摩公開賽的4強賽受傷，一拐一拐離場時已取得一盤領先，但6：4先下一城、第二盤2：2平手時不得已傷退，送法國對手洪柏特（Ugo Humbert）前進決賽。

22歲的魯內透過社群宣布傷勢狀況，他表示阿基里斯腱「近乎全斷」，本周將進行手術，「在我重新踏上場前會有一段時間，這很困難，我在斯德哥爾摩得到很多樂趣，想到我暫時感受不到這些能量，讓我難以忍受。

丹麥「一哥」魯內因傷暫別網壇。 美聯社

魯內生涯打下5座巡迴賽冠軍，大滿貫最佳成績是3度闖進8強，最高世界排名第4，不過今年大滿貫最佳表現只有澳網和法網的第四輪，溫布頓更是「一輪遊」，美網也是第二輪就止步。