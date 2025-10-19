全運會／張暐堂成新蛙王 名古屋亞運門票也入袋

台北市泳將張暐堂今天在全運會泳池畔締造新猷，他在男子200公尺蛙式游出破全國的以2分12秒08，不但成為台灣新蛙王，也一舉達到明年名古屋亞運門票。

張暐堂看到成績嚇到，原本設定創個人最佳或金牌就好，沒想到居然游進13秒內，比個人最佳成績進步將近兩秒，並贏得個人首面全運會金牌。

銀牌新北市張喬禕也以2分12秒89超越蔡睿紘今年8月香港公開賽游出的2分13秒01，他也加入張暐堂行列，一舉達到名古屋亞運參賽標準。

首日破大會的臺北市奧運女將韓安齊，在女子組100公尺自由式以55秒29破高懸18年的大會紀錄；韓安齊並與隊友何亞璇、黃渼茜、劉姵吟在女子組400公尺自由式接力破大會紀錄，以3分48秒39改寫110全運會的3分50秒25成績。

今天舉重賽事也有破紀錄消息，巴黎奧運國手方莞靈代表臺南市狀況穩定，面對彰化縣後進好手黃宜甄，方莞靈以六把全部成功的表現，最終繳出抓舉83公斤、106公斤、總和189公斤，三破大會紀錄的成績，完成女子49公斤級二連霸。

方莞靈帶著世錦賽的不慎拉傷上陣，但她經過照顧與治療，狀況還算穩定，偶爾不適表情，所幸未影響表現，黃宜甄則在挺舉以106公斤破大會。

田徑方面，臺北市女子短跑好手廖晏均在田徑100公尺預賽衝出11秒53破大會，女子撐竿跳桃園市隊沈怡如以4公尺07突破個人保持的大會紀錄，代表花蓮縣的巴黎奧運國手張博雅則在100公尺跨欄預賽寫下13秒05新大會紀錄。隨後張博雅與謝冠瑜、劉立琳、胡君微，在女子4100公尺接力以45秒12破大會紀錄。

女子標槍新生代好手朱品薰代表臺北市，以56公尺32破大會紀錄。