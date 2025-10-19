全運會女子標槍 20歲朱品薰破大會摘金放眼全國紀錄
2025雲林全運會今天進行首日田徑賽事，年僅20歲的朱品薰，在女子標槍靠著第6次試擲的56公尺32成績破大會紀錄摘金，她笑說：「希望明年可以破全國，雖然這個目標喊好久了。」
全運會女子標槍共29人參賽，但是罕見未舉辦資格賽，讓比賽長達2小時才結束。朱品薰透露，確實有等得比較久，而且人一多，大部分的時間都在等待，必須要自己保持好熱身狀態。
朱品薰前3次試擲以54公尺為最佳成績，進入後3擲的決賽，她把狀態再度提升，最後2次試擲都打破大會紀錄55公尺05，最後靠著56公尺32的成績如願摘金。
朱品薰接受中央社記者訪問時表示，其實1個月前才重感冒、發高燒，幾乎都不太能練習，「所以這次全運會前沒有想過可以摘金，因為練習時學姐（李慧君）的狀況比我還好。」
儘管打破大會紀錄，但朱品薰並不滿意，「其實最後一擲並沒有吃到我全部的力量，所以這個成績就覺得還好。」
朱品薰去年8月拿下U20青年世界錦標賽銀牌後，就把目標放在要打破全國紀錄57公尺15，但1年過去了，還是就差這麼一點點。她強調，「我希望明年上半年就要打破全國紀錄，也要拚達標亞運第3階段成績。」
目前朱品薰仍在國訓中心接受教練薛聖融的指導。她說，「雖然目前很多人都去中國移地訓練，但我覺得自己的技術還沒有很成熟，所以先留在國訓也不錯，等到一切都打磨完成後，再考慮出國移訓的事。」
