全運會女子標槍 20歲朱品薰破大會摘金放眼全國紀錄

中央社／ 雲林19日電
114年全國運動會在雲林，19日進行首日田徑賽事，年僅20歲的標槍好手朱品薰（圖）在決賽以56公尺32的成績，成功破大會紀錄摘金。中央社
114年全國運動會在雲林，19日進行首日田徑賽事，年僅20歲的標槍好手朱品薰（圖）在決賽以56公尺32的成績，成功破大會紀錄摘金。中央社

2025雲林全運會今天進行首日田徑賽事，年僅20歲的朱品薰，在女子標槍靠著第6次試擲的56公尺32成績破大會紀錄摘金，她笑說：「希望明年可以破全國，雖然這個目標喊好久了。」

全運會女子標槍共29人參賽，但是罕見未舉辦資格賽，讓比賽長達2小時才結束。朱品薰透露，確實有等得比較久，而且人一多，大部分的時間都在等待，必須要自己保持好熱身狀態。

朱品薰前3次試擲以54公尺為最佳成績，進入後3擲的決賽，她把狀態再度提升，最後2次試擲都打破大會紀錄55公尺05，最後靠著56公尺32的成績如願摘金。

朱品薰接受中央社記者訪問時表示，其實1個月前才重感冒、發高燒，幾乎都不太能練習，「所以這次全運會前沒有想過可以摘金，因為練習時學姐（李慧君）的狀況比我還好。」

儘管打破大會紀錄，但朱品薰並不滿意，「其實最後一擲並沒有吃到我全部的力量，所以這個成績就覺得還好。」

朱品薰去年8月拿下U20青年世界錦標賽銀牌後，就把目標放在要打破全國紀錄57公尺15，但1年過去了，還是就差這麼一點點。她強調，「我希望明年上半年就要打破全國紀錄，也要拚達標亞運第3階段成績。」

目前朱品薰仍在國訓中心接受教練薛聖融的指導。她說，「雖然目前很多人都去中國移地訓練，但我覺得自己的技術還沒有很成熟，所以先留在國訓也不錯，等到一切都打磨完成後，再考慮出國移訓的事。」

全運會 田徑 亞運

全運會／張暐堂成新蛙王 名古屋亞運門票也入袋

台北市泳將張暐堂今天在全運會泳池畔締造新猷，他在男子200公尺蛙式游出破全國的以2分12秒08，不但成為台灣新蛙王，也一...

滑板／台灣小板手 驚艷奧運銅牌美名將

七屆街式滑板世界冠軍、2024年巴黎奧運奪銅的美國滑板名將休斯頓（Nyjah Huston）今天現身南港極限運動訓練中心...

斯巴達障礙賽王南評拚到褲子破大洞 孫育彬明年放眼野獸賽

在「最美賽場」新北市鶯歌區新北市美術館舉行的台灣斯巴達障礙跑今天進行第二日賽程，昨天完成新北站二連霸的王南評，今天超級賽...

全運會柔道／男神楊勇緯4連霸 無緣對戰仍替哥哥開心

無緣與哥哥楊俊霆在全運會金牌戰正面交鋒，「柔道男神」楊勇緯今天仍在男子60公斤級完成4連霸；他表示，哥哥身分轉變依舊認真...

羽球／世青錦標賽 洪秉甫、周芸安混雙鍍銀

在印度舉行的世界青年羽球錦標賽，台灣混雙組合洪秉甫、周芸安，今天在決賽以9比15、15比11、10比15不敵韓國組合，但...

全運會／國訓中心創舉 首設運動防護站照護選手

國訓中心每逢亞、奧運都會設置中繼站，給選手最完善的後勤照護；今年的全運會，國訓中心也比照這樣的概念，設置4個「運動防護站...

