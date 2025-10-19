滑板／台灣小板手 驚艷奧運銅牌美名將

七屆街式滑板世界冠軍、2024年巴黎奧運奪銅的美國滑板名將休斯頓（Nyjah Huston）今天現身南港極限運動訓練中心，和來自全台的頂尖滑板選手們切磋交流；首度來台的他笑說，感受到台灣滑板迷的滿滿熱情，今天還看到許多年紀輕輕的小滑板手，讓他留下深刻印象。

Nike自2011年起在全球多個城市舉辦Nike City Jam大型街頭滑板活動，為滑板文化愛好者打造釋放態度與創意的專屬舞台；睽違多年，Nike City Jam攜手休斯頓登陸台北，讓南港極限運動訓練中心被人群層層包圍。

晚間台北雖下起雨，仍沒澆熄粉絲見偶像熱情，休斯頓現場也小露幾手，高超技巧讓現場驚呼連連。休斯頓現場挑選出3名表現出色的選手，送出個人鞋款，還「加碼」送出個人滑板，讓幸運的小女孩笑開懷。

身為身價最高的滑板手之一，休斯頓提到，不知道今天會有那麼多人，「大家展現出對滑板的熱情，對我來說印象最深刻的是有很多小朋友。」他也勉勵現場的滑板愛好者，有夢想就努力追夢，除了不斷練習，最重要是去享受在滑板上的樂趣。