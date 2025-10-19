聽新聞
0:00 / 0:00
滑板／台灣小板手 驚艷奧運銅牌美名將
七屆街式滑板世界冠軍、2024年巴黎奧運奪銅的美國滑板名將休斯頓（Nyjah Huston）今天現身南港極限運動訓練中心，和來自全台的頂尖滑板選手們切磋交流；首度來台的他笑說，感受到台灣滑板迷的滿滿熱情，今天還看到許多年紀輕輕的小滑板手，讓他留下深刻印象。
Nike自2011年起在全球多個城市舉辦Nike City Jam大型街頭滑板活動，為滑板文化愛好者打造釋放態度與創意的專屬舞台；睽違多年，Nike City Jam攜手休斯頓登陸台北，讓南港極限運動訓練中心被人群層層包圍。
晚間台北雖下起雨，仍沒澆熄粉絲見偶像熱情，休斯頓現場也小露幾手，高超技巧讓現場驚呼連連。休斯頓現場挑選出3名表現出色的選手，送出個人鞋款，還「加碼」送出個人滑板，讓幸運的小女孩笑開懷。
身為身價最高的滑板手之一，休斯頓提到，不知道今天會有那麼多人，「大家展現出對滑板的熱情，對我來說印象最深刻的是有很多小朋友。」他也勉勵現場的滑板愛好者，有夢想就努力追夢，除了不斷練習，最重要是去享受在滑板上的樂趣。
首度來台，休斯頓對台灣還沒有太多認識，笑說知道台北有不少景點，明天會去走走，認識這座充滿活力的島嶼。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言