斯巴達障礙賽王南評拚到褲子破大洞 孫育彬明年放眼野獸賽

在「最美賽場」新北市鶯歌區新北市美術館舉行的台灣斯巴達障礙跑今天進行第二日賽程，昨天完成新北站二連霸的王南評，今天超級賽再奪佳績，甚至拚到褲子都破一個大洞，台灣好手孫育彬則是以58分55秒成為地主最速，期許自己明年有能力挑戰野獸賽（Beast Elite）。

即將邁入十年大關的斯巴達障礙跑，今年吸引超過8000位勇者參加，昨天的野獸賽是長達21公里、30項關卡的高難度賽事，今天的超級賽是10公里、25項關卡。路線一為山線、一為平地，不僅考驗選手適應能力，也提供各路勇士不同的競賽體驗。

今天首位通過終點的是日本好手加藤浩，他以49分42秒拿下冠軍，也是唯一跑進50分選手，一掃昨日因跑錯路線遭處罰，痛失金牌的遺憾，同胞菅田崚馬則是接在他後頭衝線，成績是51分43秒。

「我來過至少3次，每次挑戰都不太一樣，我覺得很有趣。」今年3月在高雄站奪冠的菅田崚馬賽後笑說：「今天對我來說最困難的地方叫『加藤浩』，我們一路互相競逐，但他真的太厲害了。」

菅田崚馬本業是消防員，學生時期是足球選手，體能是他的最大優勢，「因為越野跑的技術、體能需求跟消防員有很多相像的地方，練習越野的同時也在練習本職技能，反之亦然，我覺得很棒。」

王南評今天以1小時12分46秒得到超級賽女子組金牌，她表示連續兩天參賽，體力確實吃不消，「腳實在好痠，身體很重，只能靠腎上腺素拚完賽。挑戰不太一樣，昨天路線前半段是山林，上坡很多，今天是障礙物多，而且下雨比較濕滑，得想辦法克服。」

儘管克服體能，王南評的短褲意外在匍匐前進時被勾破，衝線後趕緊拿衣服遮擋，「當下根本沒有時間處理，連看一下都不行。結束後才發現，天啊！怎麼這麼大洞！」

孫育彬是男子組首位完賽的地主選手，一頭紅髮是他的註冊商標，他表示因前幾年經驗，今年只報名10K的超級賽，「之前曾經比完第一天，隔天沒力，身為台灣選手，不能接受自己沒辦法拿出最佳表現。我知道這不是藉口，所以我這兩年練習很勤勞，希望明年挑戰野獸賽，替台灣爭口氣。」