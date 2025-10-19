快訊

直擊／火辣程度不輸給港都溫度！BLACKPINK身穿熱褲、馬甲大秀好身材

失蹤逾2年！陸前外長秦剛傳亮相北京公開活動

中職／兄弟靠暴投送分終於破蛋 威能帝台灣大賽連18局無失分平紀錄收場

羽球／世青錦標賽 洪秉甫、周芸安混雙鍍銀

中央社／ 台北19日電
混雙組合洪秉甫(左)、周芸安。中華羽球協會提供
混雙組合洪秉甫(左)、周芸安。中華羽球協會提供

在印度舉行的世界青年羽球錦標賽，台灣混雙組合洪秉甫、周芸安，今天在決賽以9比15、15比11、10比15不敵韓國組合，但仍舊替台灣拿下本屆唯一的1面銀牌。

2025世界青少年羽球錦標賽，台灣代表隊共派出4男單、4女單、3男雙、3女雙、4混雙等大軍出征，只可惜，鏖戰到最後一天，僅混雙拿到銀牌。

洪秉甫、周芸安本屆在混雙賽事表現搶眼，4強就先擊敗大會頭號種子的馬來西亞組合，今天在冠軍賽則是強碰第2種子的韓國組合。

首局開打，台灣組合沒進入狀況，很快就被對手連拿7分拉開差距，後續也沒能將比分追近，迅速就先讓出第1局。

第2局洪秉甫、周芸安找回手感，輪轉上也找回默契，在經歷8次平手後稍微拉開差距，並且在12比11時連得3分追平戰局。

只可惜來到關鍵第3局，開賽又被對手打了一波10比3的攻勢，洪秉甫、周芸安雖然追到9比10僅1分差距，無奈後續主動失誤增加，又讓對手找到機會連得4分，率先搶下賽末點後如願拿下。

帶隊總教練梁睿瑋在接受中央社記者訪問時表示，確實是非常可惜，尤其第2局找回狀態後，原本以為第3局可以放手一搏，但可能小朋友太想贏球就想太多，反而出現太多主動失誤。

梁睿瑋強調，洪秉甫、周芸安這次還是進步很多，尤其在64強闖過泰國組合後，「他們2人的狀態就有很大突破，包括輪轉速度、平抽擋等，才能一路闖進冠軍戰。」

混雙 羽球

延伸閱讀

羽球／首創雙賽事串連、親子共戰場 「生麗羽你同行」溫暖登場

羽球／生麗創辦人徐鳳娥以愛傳愛 「羽你同行」首次台中登場

BWF北極公開賽 台灣混雙葉宏蔚／詹又蓁晉16強

基中爭設3億青少年羽球訓練中心 王正旭向校友李洋部長爭取協助

相關新聞

羽球／世青錦標賽 洪秉甫、周芸安混雙鍍銀

在印度舉行的世界青年羽球錦標賽，台灣混雙組合洪秉甫、周芸安，今天在決賽以9比15、15比11、10比15不敵韓國組合，但...

全運會／國訓中心創舉 首設運動防護站照護選手

國訓中心每逢亞、奧運都會設置中繼站，給選手最完善的後勤照護；今年的全運會，國訓中心也比照這樣的概念，設置4個「運動防護站...

全運會拳擊／吳詩儀晉4強 自認還在適應新重量

雲林全運會拳擊項目今天進入第2天賽事，代表台北市出賽「女拳四金釵」之一的吳詩儀，在女子57公斤級首輪，以5比0勝台中市的...

全運會霹靂舞／孫振抱病尬舞 搭許馥雅奪混合組金牌

2025雲林全運會首度舉辦霹靂舞項目，今天率先登場的男女2人混合組，巴黎奧運國手孫振搭配超級新星許馥雅，果然如願為台北市...

全運會舉重／黃宜甄粉色出擊奪銀 放眼名古屋亞運

在雲林登場的114年全國運動會，台灣舉重新星黃宜甄今天在女子49公斤級粉色出擊，以生涯最佳的總和187公斤拿下銀牌；潛力...

射箭年終賽／許芯慈鍍銀平台灣最佳成績 教練滿意愛徒穩定進步

未滿18歲的台灣女子反曲弓小將許芯慈，今天在射箭世界盃年終賽惜敗奧運3金得主安山拿下銀牌，追平台灣史上最佳成績；教練吳英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。