羽球／世青錦標賽 洪秉甫、周芸安混雙鍍銀

在印度舉行的世界青年羽球錦標賽，台灣混雙組合洪秉甫、周芸安，今天在決賽以9比15、15比11、10比15不敵韓國組合，但仍舊替台灣拿下本屆唯一的1面銀牌。

2025世界青少年羽球錦標賽，台灣代表隊共派出4男單、4女單、3男雙、3女雙、4混雙等大軍出征，只可惜，鏖戰到最後一天，僅混雙拿到銀牌。

洪秉甫、周芸安本屆在混雙賽事表現搶眼，4強就先擊敗大會頭號種子的馬來西亞組合，今天在冠軍賽則是強碰第2種子的韓國組合。

首局開打，台灣組合沒進入狀況，很快就被對手連拿7分拉開差距，後續也沒能將比分追近，迅速就先讓出第1局。

第2局洪秉甫、周芸安找回手感，輪轉上也找回默契，在經歷8次平手後稍微拉開差距，並且在12比11時連得3分追平戰局。

只可惜來到關鍵第3局，開賽又被對手打了一波10比3的攻勢，洪秉甫、周芸安雖然追到9比10僅1分差距，無奈後續主動失誤增加，又讓對手找到機會連得4分，率先搶下賽末點後如願拿下。

帶隊總教練梁睿瑋在接受中央社記者訪問時表示，確實是非常可惜，尤其第2局找回狀態後，原本以為第3局可以放手一搏，但可能小朋友太想贏球就想太多，反而出現太多主動失誤。

梁睿瑋強調，洪秉甫、周芸安這次還是進步很多，尤其在64強闖過泰國組合後，「他們2人的狀態就有很大突破，包括輪轉速度、平抽擋等，才能一路闖進冠軍戰。」