全運會柔道／男神楊勇緯4連霸 無緣對戰仍替哥哥開心

無緣與哥哥楊俊霆在全運會金牌戰正面交鋒，「柔道男神」楊勇緯今天仍在男子60公斤級完成4連霸；他表示，哥哥身分轉變依舊認真準備比賽、拿出100分實力，自己還是很替他開心。

被譽為「柔道男神」的楊勇緯，長年稱霸台灣男子60公斤量級，這次在雲林登場的114年全國運動會，他依舊展現宰制力，雖然與陪練員邱韋傑上演激戰，但楊勇緯靠著率先手握1個有效（YUKO），終場如願締造4連霸，賽後更吸引眾多觀戰粉絲合影留念。

楊勇緯賽後接受媒體聯訪時指出，在國內這個量級的競爭力越來越激烈，包含很多年輕小將在亞青、亞青少的表現都很出色，因此在準備過程須做很多技術、策略改變，並勉勵大家做好每次訓練，等到機會來了就把握住，「4連霸沒有想這麼多，這只是一個頭銜，重點是把每一個部分做好」。

已經退役的哥哥楊俊霆4強戰提前落敗，讓金牌戰無緣重頭戲「兄弟對決」，不過楊勇緯認為，很享受在過程中，尤其看到哥哥歷經身分轉變，仍認真準備比賽，「雖然希望在金牌戰對戰，但他只要展現出他的100分，我就很感動、很替他開心了。」

楊勇緯預計2週後前往澳洲征戰大洋洲公開賽，接著赴義大利、克羅埃西亞進行歐洲移地訓練，為年底東京大滿貫賽積極準備，同時迎接明年開始計算奧運積分的賽季，「期望在歐洲移地訓練有不同心得、摔法」。

另外，本季曾在亞洲青少年錦標賽勇奪男子55公斤級金牌、17歲新星江璨安首次參加全運會，越級挑戰情況下就拿到銅牌；不過，他自評仍有很多不足之處，尤其在4強與楊勇緯對戰的內容不甚滿意，「這塊牌有點不切實際，回去再去看影片，不要活在奪牌喜悅中，要想辦法進步。」

林崇佑改拚66公斤級奪金 淚喊當阿公阿嬤驕傲

在雲林登場的114年全國運動會，台灣23歲柔道好手林崇佑改拚男子66公斤級，並在金牌戰擊敗鄭彥銘勇奪金牌，讓他忍不住落淚，並喊話想當阿公、阿嬤的驕傲。

曾贏得世界青少年柔道錦標賽金牌的林崇佑，未來潛力備受看好，只是進入男子60公斤級的成人級賽場後，未能展現突破性表現，本季在教練建議下，林崇佑決定改征戰66公斤級，如今在全運會賽場證明自己，摘下夢寐以求的金牌，讓他賽後興奮淚崩。

以不可思議形容這面金牌，林崇佑賽後接受媒體聯訪時指出，背負奪牌壓力、很多人給予期望，因此告訴自己鎮定一點，不管面對什麼選手都保持戰戰兢兢心態，尤其金牌戰與鄭彥銘拚到黃金得分，終於在激戰超過10分鐘贏得勝利，「這也是給自己辛苦訓練的目標」。

年滿23歲的林崇佑透露，感受到後起之秀衝擊的壓力，讓他產生危機意識，因而大膽選擇轉換量級，他表示改拚66公斤級後，除解決無法有效控制體重問題，心中也浮現新目標，在比賽、訓練上更有精神，「畢竟教練相信我，不能讓他失望」。

另外，林崇佑特別感謝陪練員潘建璋鼓勵，平時給予自己很多心理支持、建議，「好像找到伯樂的感覺，總會適時幫助我放鬆。」

從隔代家庭成長的林崇佑，許願想要成為阿公、阿嬤的驕傲，他希望在今年一舉取得2026名古屋亞運的資格，因此接下來必須在大洋洲公開賽、東京大滿貫賽繳出好成績，才能踏上夢寐以求的舞台。