全運會／國訓中心創舉 首設運動防護站照護選手

國訓中心每逢亞、奧運都會設置中繼站，給選手最完善的後勤照護；今年的全運會，國訓中心也比照這樣的概念，設置4個「運動防護站」，讓在國訓培訓的選手獲得更多保障。

國訓中心執行長龔榮堂在全運會前2、3個月，希望能和雲林縣合作，導入中繼站概念，讓這些在國訓培訓的選手，在參加全運會期間可得到最完善的防護，避免任何受傷的風險。

國訓中心最後決定在拳擊、射箭、柔道、舉重等4種運動種類的比賽場館內，設置「運動防護站」，並由國訓中心的專屬防護員進駐，只要選手有需求，隨時都可以使用、進行治療。

國訓中心運動防護員盧純玉接受中央社記者訪問時表示，全運會的比賽場地大小有其限制，國訓中心設置運動防護站，等於是提供選手一個比較隱密的賽後治療恢復空間。

盧純玉提到，黃金計畫的菁英選手，基本上都有自己的專屬防護員或物理治療師；對於第4、5級的培訓選手，若有需要，就可進行按摩放鬆或賽後治療，「選手的反應都蠻好的，希望以後都可以常態性安排。」

拳擊好手吳詩儀的防護員張予親也強調，這次國訓中心設置這個運動防護站，確實給選手一個很棒的環境進行賽後恢復，也可避免其他人的干擾，真的是很棒的措施。