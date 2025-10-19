全運會拳擊／吳詩儀晉4強 自認還在適應新重量

雲林全運會拳擊項目今天進入第2天賽事，代表台北市出賽「女拳四金釵」之一的吳詩儀，在女子57公斤級首輪，以5比0勝台中市的王靖蓉晉4強；吳詩儀表示，還在適應新的重量。

雲林全國運動會拳擊項目，在女子57公斤級共有10人參賽，其中「台灣女拳4金釵」的吳詩儀率先在今天登場。

在3回合的比賽中，吳詩儀幾乎一路壓著對手打，5名裁判都一致的給了她10分滿分，毫無意外的壓倒性獲勝。

吳詩儀在接受中央社記者訪問時表示，第一次降體重在全運會打57公斤感覺還是蠻新鮮的，因為很多對手都是以往不會遇到的，「不過今年比賽實在太多，所以身體還是有些疲憊，上週才又剛去新竹移地訓練。」

儘管首戰輕鬆過關，但吳詩儀認為自己狀態還是沒有完全到位，她表示，自從降體重到57公斤後，對自己身體的掌握度還是不夠，「我也沒想到少3公斤會感覺像換了一個新的身體，很多細節都要重新適應。」

吳詩儀指出，今年全運會的第1場比賽「比我原本預想的還要激動」，可能是因為想要好好掌握整個擂臺上的局勢，所以反而有點心急。

吳詩儀笑說，「今年好像是要挑戰4或5連霸吧，我是記不太住正確的數字，但只要參賽都想好好的把冠軍拿下來，正好也可以利用全運會來當作WB年終賽的調整。」