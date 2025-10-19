全運會霹靂舞／孫振抱病尬舞 搭許馥雅奪混合組金牌

2025雲林全運會首度舉辦霹靂舞項目，今天率先登場的男女2人混合組，巴黎奧運國手孫振搭配超級新星許馥雅，果然如願為台北市收下1面金牌。

雲林全國運動會昨晚盛大開幕後，今天各項賽事都如期登場，其中首度舉辦的霹靂舞，也在虎尾科大吸引許多觀眾入場一起嗨。

巴黎奧運霹靂舞國手孫振與年僅19歲的許馥雅搭檔，一路過關斬將，挺進金牌戰，最終如願拿下金牌。

孫振在接受中央社記者訪問時表示，很開心全運會有舉辦霹靂舞，更開心自己能不負眾望地與許馥雅替台北市拿下第1個項目的金牌。

孫振指出，其實這2天有點感冒，所以身體一直都處於很疲憊狀態，今天算是比較辛苦地把比賽「尬」完，「但我覺得人生就是要有這些突如其來的挑戰才好玩，也更能突破自己。」

孫振強調，他跟許馥雅本身默契就好，加上這1個月來都一起練習，準備非常充足，畢竟霹靂舞本來就是講究即興的運動，場上會有什麼突發狀況都很難說。

儘管身體微恙，但孫振還是信心滿滿透露，雖然全運會要連續比4天，「我的目標還是希望可以幫台北市拿下3面金牌。」