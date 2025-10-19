全運會舉重／黃宜甄粉色出擊奪銀 放眼名古屋亞運

在雲林登場的114年全國運動會，台灣舉重新星黃宜甄今天在女子49公斤級粉色出擊，以生涯最佳的總和187公斤拿下銀牌；潛力備受期待的她，把目標放在2026名古屋亞運。

即將年滿20歲的黃宜甄，克服訓練時不慎造成右腳膝蓋內側、後十字韌帶撕裂傷勢，利用1個月迅速調整，在這次全運會以極佳狀態登場，甚至一度暫居金牌，終場繳出抓舉81公斤、挺舉106公斤及總和187公斤拿到銀牌，而且三項皆締造生涯最佳，突破上屆銅牌。

黃宜甄賽後接受媒體聯訪時表示，這次開把的重量都是生涯最重，為的就是瞄準金牌目標，尤其上個月歷經傷勢，心裡還是會有點怕、不敢放開去比，因此她在前幾天做了很大心理建設，「知道帶傷比賽，希望再有機會拚頒獎台之餘，不要讓傷勢加重」。

在全中運幾乎沒有對手的黃宜甄，今年邁入大一依舊展現宰制力，如今在全運動突破自我，為本季劃下不錯句點；她自評進入台北市立大學就讀後，動作更穩定、協調，而且提高整體成功率，「從國中開始感覺離學姐們有一步距離，現在好像越來越接近」。

不忘本的黃宜甄分享，很感謝啟蒙教練謝志典、北市大教練陳瑞蓮的支持，畢竟過去一直沒有信心，不相信自己有實力贏過學姐，「是這些教練不斷給我信心，就算加練也陪著我，沒有他們今年成績不會這麼好。」

謝志典則提到，黃宜甄今年在技術、力量都有提升，尤其心態比國、高中更加積極，「很滿意今天的表現」；他笑說愛徒個性很開朗、大喇喇，期許黃宜甄在休賽期持續進步，往國際級選手目標邁進，並放眼2026名古屋亞運。

在關鍵挺舉挑戰106公斤成功後，方莞靈如願完成女子49公斤級衛冕，她提到3週前受傷，所幸傷勢不嚴重，「主要也想看練習的成果，原本是希望拚挺舉109公斤、110公斤，但結果是金牌就好。」