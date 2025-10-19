射箭年終賽／許芯慈鍍銀平台灣最佳成績 教練滿意愛徒穩定進步

快訊

中央社／ 台北19日電
許芯慈(左)。中華民國射箭協會提供
許芯慈(左)。中華民國射箭協會提供

未滿18歲的台灣女子反曲弓小將許芯慈，今天在射箭世界盃年終賽惜敗奧運3金得主安山拿下銀牌，追平台灣史上最佳成績；教練吳英男滿意愛徒過去1年來的穩定進步。

射箭世界盃年終賽各項目僅8人參賽，「最強高中生」許芯慈則是台灣唯一取得門票的選手；她在首輪先靠著加射以6比5擊敗中國的李佳蔓，接著4強賽以7比1輕取前世界第1、美國名將霍爾德（CaseyKaufhold）闖進決賽。

冠軍戰許芯慈強碰東京奧運3金得主安山，前4局結束以3比5積分落後，原本第5局一開始判定雙方戰平，但後來靶前裁判認定許芯慈最後一支箭壓到9分線，因此以28比27獲勝，雙方積分變成5比5，必須進入加射分勝負。

只可惜加射許芯慈僅射下7分箭，但安山也略失準頭拿下8分箭。

吳英男在接受中央社記者訪問時表示，這場年終賽真的看得到芯慈的進步，就算前4局落後還是能穩住陣腳，面對這麼強大的對手，把握最後一局的機會將積分追平，可見她的心態真的不怯場。

吳英男提到，射箭除了實力還得要一點運氣，「加射時，我們都覺得動作、放箭時機都很到位，但箭射出去就不在我們想要的位置，只能說要繼續努力。」

吳英男強調，從去年亞洲青少年錦標賽拿了3金，到今年的世界盃馬德里站銀牌，再到今天年終賽銀牌，「選手跟我也都是一直進步，以芯慈這樣的年紀，只要繼續吸取國際賽經驗，未來一定會越來越好。」

就讀新北市三民高中三年級的許芯慈，小學時看著哥哥射箭就一起跟著玩，就此踏入射箭運動。她笑說：「第一次參加年終賽還是會有一點緊張，不過我對自己都很有信心，這次還是差一點點，但相信我很快就可以討回來。」

