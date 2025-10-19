射箭年終賽／加射輸南韓奧運3金名將 「最強高中生」許芯慈奪銀平隊史

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
許芯慈獲得射箭世界盃年終賽銀牌。圖／擷取自世界射箭總會YT直播

身為射箭世界盃年終賽唯一的台將代表，年僅18歲的「最強高中生」許芯慈一路射進女子反曲弓金牌戰，最終戰對決南韓奧運3金名將安山更一路拚到「加射」，可惜沒能把握著對手只有8分箭機會，在出現7分箭下「銀恨」，但仍追平前輩譚雅婷締造的隊史年終賽最佳成績。

只有今年世界盃各分站積分累積前8名的選手可前進年終賽，就讀新北市三民高中的許芯慈，7月世界盃馬德里站射下銀牌，成為今年唯一取得年終賽資格的台將，最終在全運會和年終賽之間選擇前往南京參賽。

年終賽採淘汰賽制，許芯慈8強首戰就和地主李佳蔓拚到「加射」，險勝的許芯慈4強賽面對前世錦賽銀牌、巴黎奧運混雙奪銅的美國好手考夫霍爾德（Casey Kaufhold）再射出30分的漂亮開局，以積分7：1射下金牌戰門票。

最終戰面對東京奧運包辦個人、團體和混雙金牌的安山，許芯慈首局和對手28：28戰平，第二局第二箭出現6分箭，以25：29讓出；第三局換安山出現失誤的7分箭，讓許芯慈以27：25拿下，積分戰平成3：3。

「最強高中生」許芯慈射進金牌戰。圖／中華射箭協會提供

金牌戰第四局，許芯慈又出現7分箭，讓安山以29：25拿下2分積分，取得積分5：3的「聽牌」優勢。

戲劇性的第五局，許芯慈第一箭射出10分，可惜第二箭只有8分，第三箭9分，和連三箭都是9分的安山同為27分，這時安山已經開始慶祝金牌到手；但經過檢查，許芯慈第二箭修正成9分，成績以28：27超車，積分也以5：5再度追平安山，讓戰局再進到「加射」。

加射先上場的安山出現8分箭，讓直播的主播和賽評驚呼連連，可惜許芯慈沒把握住機會大好機會，最後一枝箭只落到7分區，錯過隊史第一面年終賽金牌。

張力十足的金牌戰讓國際射箭總會團隊都緊張，直播出現失誤，贏家雖寫安山，代表國旗卻顯示中華隊會旗。

許芯慈初次參賽就勇奪銀牌，也追平2019年譚雅婷的隊史最佳成績。

年終賽直播出現失誤，金牌安山的國旗從南韓誤植成中華隊會旗。圖／擷取自世界射箭總會YT直播

