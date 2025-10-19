快訊

MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

不只來旅遊！台北5大誘因成外籍人士長住首選 6成6停留逾1年

助延緩老化、降心血管風險 南瓜籽具6大健康功效仍不宜過量

自行車／環法挑戰賽紐崔萊·日月潭站 陪伴全民邁向更健康的人生

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
貴賓們為大會鳴笛，觀光署長陳玉秀（左起）、南投縣代祕書長簡青松、日月潭管理處長柯建興 、安麗台灣暨香港總裁林彥秀、安廲行銷長陳怡靜及名衍行銷總經理黃成翰。圖／名衍行銷提供
貴賓們為大會鳴笛，觀光署長陳玉秀（左起）、南投縣代祕書長簡青松、日月潭管理處長柯建興 、安麗台灣暨香港總裁林彥秀、安廲行銷長陳怡靜及名衍行銷總經理黃成翰。圖／名衍行銷提供

全球營養補充品領導品牌安麗紐崔萊（Nutrilite）長期推廣健康生活方式，積極投入各類運動賽事贊助，從自行車、路跑、籃球霹靂舞，今年再度贊助全球最具指標性的自行車品牌活動「Tour de France」官方授權系列的「L’ÉTAPE 環法自行車挑戰賽-紐崔萊·日月潭站」，與交通部觀光署攜手推廣低碳健康生活，串聯運動與觀光，帶領全民開啟一段實踐永續的新旅程。

本屆賽事是2025年度環法挑戰賽亞洲首站，吸引來自40餘國、超過2200位選手齊聚日月潭，共同感受世界級自行車盛會的魅力。安麗紐崔萊連續第二年贊助此項國際賽事，除展現企業對全民運動的持續投入，也象徵品牌落實「健康、自然、永續」的核心精神。

隨著「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊·日月潭站」熱血啟動，安麗紐崔萊再次成為推動全民運動的重要力量。安麗紐崔萊表示，挑戰賽的熱情將延續下去，全民運動健康的新旅程正要出發，安麗紐崔萊將持續陪伴國人，以專業營養補給與積極生活態度，支持每一位運動愛好者邁向更健康的人生。

環法挑戰賽正式登場，超過二千人與會。圖／名衍行銷提供
環法挑戰賽正式登場，超過二千人與會。圖／名衍行銷提供

挑戰賽 籃球 霹靂舞

延伸閱讀

自由車／環法挑戰賽日月潭起跑 比利時傳奇車手攜女友共賞美景

影／竹北市民代高雄自行車訓練遭撞重傷 酒駕犯卻灌水拖延酒測

日月潭...全球最美自行車道迎環法盛會 E-bike組今首度登場

自行車訓遇酒駕！竹北市代遭撞腦震盪、車全毀 喊話「酒駕是犯罪」

相關新聞

自行車／環法挑戰賽紐崔萊·日月潭站 陪伴全民邁向更健康的人生

全球營養補充品領導品牌安麗紐崔萊（Nutrilite）長期推廣健康生活方式，積極投入各類運動賽事贊助，從自行車、路跑、籃...

全運會擊劍／亞運培訓選手北市李讓、中市吳俊明分別奪下男銳金、銅牌

2年一度的全國運動會，以亞奧運競賽種類為主軸，為國內規模最大、等級最高的綜合型運動賽會，於18-23日在雲林舉辦，本屆共35項運動項目。 18日在擊劍項目，首先登場的是男子銳劍與女子鈍劍項目。 男

斯巴達障礙跑新北站最美一役 留日生王南評連三站封后

邁入第十年的台灣斯巴達障礙跑Spartan Race競賽，今天於新北市鶯歌區新北市美術館全新登場共兩天賽事的首日競賽，今...

影／全運會在雲林開幕 賴清德：推動全民運動讓國家更強

全運會今天在雲林虎尾田徑場正式開幕，賴清德總統致詞時表示，今年成立運動部，也邀請兩屆奧運金牌得主李洋來擔任部長，這個重大...

全運會籃球／男籃成職籃另類戰場 李家慷率彰化擊敗台北市

2025雲林全國運動會今天進行男子籃球預賽，彰化縣靠著效力於PLG領航猿的好手李家慷帶領下，在比賽尾聲拉開差距，終場就以...

足球／新竹草根女子足球節隆重展開 台中藍鯨跨境共襄盛舉

在前體育署副署長彭臺臨穿針引線下，以台灣體育大學為班底的台中藍鯨女子足球隊，今天跨境前往竹北主持兒童足球體驗營，不僅為產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。