自行車／環法挑戰賽紐崔萊·日月潭站 陪伴全民邁向更健康的人生

全球營養補充品領導品牌安麗紐崔萊（Nutrilite）長期推廣健康生活方式，積極投入各類運動賽事贊助，從自行車、路跑、籃球到霹靂舞，今年再度贊助全球最具指標性的自行車品牌活動「Tour de France」官方授權系列的「L’ÉTAPE 環法自行車挑戰賽-紐崔萊·日月潭站」，與交通部觀光署攜手推廣低碳健康生活，串聯運動與觀光，帶領全民開啟一段實踐永續的新旅程。

本屆賽事是2025年度環法挑戰賽亞洲首站，吸引來自40餘國、超過2200位選手齊聚日月潭，共同感受世界級自行車盛會的魅力。安麗紐崔萊連續第二年贊助此項國際賽事，除展現企業對全民運動的持續投入，也象徵品牌落實「健康、自然、永續」的核心精神。