辜仲諒連任WBSC執行副會長 總統發賀電

第六屆世界棒壘總會（ＷＢＳＣ）會員大會昨天於泰國曼谷舉辦，在全球一百廿九個國家和地區、近三百位會員代表共同見證下，亞洲棒球總會會長暨中華棒球協會理事長辜仲諒獲得全體會員代表無異議通過，成功連任ＷＢＳＣ執行副會長。

賴清德總統更於第一時間拍發賀電勉勵辜仲諒，「至盼賡續秉持前瞻卓越理念，汲取尖端數位新知，活化運動科學訓練，豐厚競技體育能量。」外交部長林佳龍也透過賀電表達「揚威國際，貢獻卓著，足堪表率」。

棒界人士表示，這代表國人對辜仲諒將台灣打造為國際棒壇重鎮寄予厚望，期望辜仲諒未來多在國際間奔走、交流，爭取下一任世界棒總會長一職，讓台灣能成為推動世界棒球運動的核心地位。

辜仲諒連任執行副會長後表示，棒球是一項充滿智慧、挑戰與教育性質的運動，他將會持續協助ＷＢＳＣ會長法卡利團結五大洲之棒壘球大家庭，積極推動棒壘球成為奧運常設競賽，促進亞洲地區與各大洲的賽事交流，擴大棒球參與人口。

ＷＢＳＣ大會為世界棒壇最重要的會議，每兩年召開一次，辜仲諒昨天上午也獲頒ＷＢＳＣ「金鑽榮譽獎章」，介紹辜仲諒獲獎時特別提及，辜仲諒是金融界知名企業家，也是台灣最大金融控股公司之一中國信託金控的大股東，而在他的領導與支持下，中信兄弟隊多年來在中華職棒屢創佳績，中華隊也於去年在世界十二強棒球賽奪冠。