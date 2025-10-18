斯巴達障礙跑新北站最美一役 留日生王南評連三站封后

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
男子組總排第一由菲律賓選手阿里加貝斯奪走。圖／大會提供
男子組總排第一由菲律賓選手阿里加貝斯奪走。圖／大會提供

邁入第十年的台灣斯巴達障礙跑Spartan Race競賽，今天於新北市鶯歌區新北市美術館全新登場共兩天賽事的首日競賽，今年新北市站再度被秒殺報名滿額，兩天共有近8千名大小勇士在號稱「最美賽場」的競賽。ㄊ

新北市站從前二年的平溪龍華書院移至今年的鶯歌新北市立美術館舉行，不僅有美麗的公園風景和裝置藝術，並且從鶯歌火車站只要步行約5分鐘就可以到會場，可以說是歷屆交通最便利且最優美的賽事。

在男子組部分，包含去年新北冠軍加藤浩和今年高雄站冠軍菅田崚馬，卻因為在途中走錯路，雖然兩人都先後衝進終點，但被加罰了1小時後痛失金牌，反倒是第三進終點的於台南工作的28歲菲律賓移工阿里加貝斯意外以2小時27分07秒搶走男子總排第一。

阿里加貝斯賽後也很驚喜的說：「我過去在菲律賓並沒有特別做運動，三年前在台灣因為朋友才開始跑步並且接觸接觸斯巴達，才開始愛上這項可以跟自己挑戰的運動，我現在大約一周會跑步5天，沒有意料到可以拿下總排第一。」

而在女子組部分，因為赴日本求學才開始接觸斯巴達的全素人王南評，今再以2小時54分17秒成績拿下女子總排第一，這已經是她自去新北市站以來下連三站女子總排第一的佳績，「最美警花」謝伯韶則以3小時30分44秒獲第三。

雖然已經橫掃台灣斯巴達連三站女子總排第一成績，但王南評還是客氣的說：「主要是日本強的都沒來，像陣子我去日本新潟就被電得很慘，但斯巴達比賽是會一直讓人覺得自己不足的一種賽事，跑步怎麼跑 一定會覺得比我快的人在大有人在，所以當然會希望自己更快，平常就唯持每天運動習慣，趁著工作比較沒那麼忙時再做兩餐就是跑步和重訓訓練。」

除了大勇士的競賽之外，多達3500名小勇士今也讓面相當熱鬧，其中還有不少名人也帶著小朋友參賽，有民眾見到庾澄慶與太太帶著小孩來跑1.6公里的Spartan kids，一路陪伴小孩順利完賽。

赴日唸書返國的素人選手王南評已經連三站拿下野獸賽女子總排第一。圖／大會提供
赴日唸書返國的素人選手王南評已經連三站拿下野獸賽女子總排第一。圖／大會提供

