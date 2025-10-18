全運會籃球／男籃成職籃另類戰場 李家慷率彰化擊敗台北市

快訊

中央社／ 雲林18日電
效力於P. LEAGUE+桃園璞園領航猿的李家慷（中）18日在114年全運會男子籃球預賽表現亮眼、攻守俱佳，率彰化縣擊敗台北市隊開紅盤。中央社
效力於P. LEAGUE+桃園璞園領航猿的李家慷（中）18日在114年全運會男子籃球預賽表現亮眼、攻守俱佳，率彰化縣擊敗台北市隊開紅盤。中央社

2025雲林全國運動會今天進行男子籃球預賽，彰化縣靠著效力於PLG領航猿的好手李家慷帶領下，在比賽尾聲拉開差距，終場就以97比88擊敗台北市。

全運會男子5對5籃球分為A、B兩組，A組包括桃園市、台中市、台北市、彰化縣等4隊。

今天台北市對彰化縣之戰，兩隊陣容比較起來，台北市相對整齊，包括有王子綱、呂奇旻、周伯勳、范士恩、曹薫襄、黃鎮等多名職籃好手；不過彰化縣除了李家慷外，也有禁區肌肉棒子藍少甫。

兩隊從第3節起就相互拉鋸，還一度爆發口角產生火藥味，不過彰化縣在第4節尾聲，還是靠著較佳的三分球命中率逐漸拉開比數，收下這場勝利。

上個賽季在台灣職籃P. LEAGUE+聯盟（PLG）桃園璞園領航猿打出生涯年的李家慷，共入選年度第1隊、年度防守第1隊、拿下年度最佳第6人，年度進步獎等。

他今天在接受中央社記者訪問時表示，這是蠻新奇的體驗，自己已連續2屆都有參加全運會，在這裡跟不同的隊友一起打球，感覺還蠻有趣的。

李家慷提到，有的隊友是職籃或者SBL，有的只是會打球而已，「所以我們在場上溝通就變得非常重要，我就會不斷開口交代走位跟防守等。」

距離PLG新賽季開打還有超過1週，李家慷則強調，打全運會可以增加大家的感情，也可以藉此找一下投籃的感覺，也算是一種以賽代訓。

李家慷 桃園璞園領航猿 全運會

