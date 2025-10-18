全運會游泳／首位游入1分內 韓安齊女子100蝶59秒73破全國摘金

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
巴黎奧運國手代表台北市的韓安齊在全運會女子100公尺蝶式決賽，最終以59秒73的成績打破全國紀錄摘金。圖／大專體總提供(資料照)
巴黎奧運國手代表台北市的韓安齊在全運會女子100公尺蝶式決賽，最終以59秒73的成績打破全國紀錄摘金。圖／大專體總提供(資料照)

全國運動會今天晚間將在雲林舉行開幕式，而在台中市北區國民運動中心游泳池舉行的游泳賽事，在第一個頒發獎牌的比賽項目就傳出破全國紀錄的好消息，巴黎奧運國手代表台北市的韓安齊在女子100公尺蝶式決賽，最終以59秒73的成績打破全國紀錄摘金，至於原全國紀錄保持人台北市劉姵吟則是以1分0秒55拿下銀牌。

全運會游泳第一天賽程進行100公尺蝶式、50公尺蛙式與女子1500公尺自由式、男子800公尺自由式等4個比賽項目，其中在上午登場的女子100公尺蝶式預賽中，韓安齊就游出1分01秒31的所有選手最佳成績晉級。

而晚間登場的決賽，韓安齊更是進一步提速，最終以59秒73率先抵達終點，不僅打破劉姵吟今年6月在中正盃所創下的全國紀錄1分0秒18，也成為我國史上首位在女子100公尺蝶式游入1分鐘內的選手。

至於我國「蝶王」台北市王冠閎，今天則是在男子100公尺蝶式決賽，以53秒55成績輕鬆摘金，完成在該項賽事的4連霸，銀牌則由台中市王星皓以54秒24拿下、銅牌台中市傅堃銘55秒28。

韓安齊 王冠閎 國民

