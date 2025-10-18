自由車／環法挑戰賽日月潭起跑 比利時傳奇車手攜女友共賞美景

2025 L’Étape 環法自行車挑戰賽紐崔萊日月潭站，於今天在日月潭向山遊客中心熱鬧開跑，超過四十個國家選手與會，最大亮點為來自比利時的環法傳奇車手菲力普森（Jasper Philipsen）本次與女友初次訪台，不但十分欣賞這條賽道，更沉醉於美麗的日月潭，女友更將人生首次百K獻給台灣日月潭。

連續第二年在日月潭舉辦的L’Étape 環法自行車挑戰賽事今天在日月潭登場，清晨四點起，參加活動的車友與國內外貴賓就陸續抵達會場。清晨六點，正式鳴槍，近千位參加104k挑戰組的選手陸續出發，展開挑戰。

挑戰組今年競爭十分激烈，前一個小時集團就推進了將近47公里，帶出不輸環法賽的均速，一開始28位車手組成領先集團，過第一個登山點後，泰國職業隊的車手艾力克斯領先獨騎了近一半距離，但比賽的後半段，盧紹軒帶著洪坤弘苦追，一度形成艾力克斯獨走，後面瘋狂追擊的局面，過了玄奘寺，最後由台灣車手洪坤弘領頭衝過終點，搶下男生組第一名。

女生組的部分，來自台北哥倫布車隊的程秀如從中間開始就逐漸拉開和其他女性選手的距離，儘管後40公里幾乎都是獨騎，但依然咬牙苦撐，一路單飛進終點，最後以3小時12分28秒90的成績拿下女生組冠軍，而且靠著在台北巴拉卡公路的魔鬼訓練，她也搶下女生組登山王。總冠軍加上登山王，也搶下明年L’Étape法國世界錦賽的門票。

29公里經典組賽事是年輕人的天下，男生組由剛升上新屋高中一年級的陳振宇以47分54秒52，二秒之差搶下第一。女生組則由淡江大學新鮮人張怡馨以56分29秒27封后。

環法挑戰賽在日月潭登場，超過二千人與會。圖／名衍行銷提供

菲力普森在賽前特別表示，只要別上號碼布，他就會全力以赴，爭取最好的成績，因此在鳴槍後立刻秀了一小段個人的衝刺能力，不過隨後就發現湖畔的景色秀麗，又有許多具有挑戰性的上下坡，是非常具有挑戰性的賽道。不過參賽車手人數太多，賽道上太擁擠，使得他也放慢節奏，沒有特別去拚成績。賽後更表示，因為日月潭太美，決定多留一晚，帶女友好好欣賞湖光山色之美。

L’Étape 環法自行車挑戰賽紐崔萊日月潭站連續第二年在台灣舉辦，象徵台灣自行車旅遊品牌逐步與國際接軌，觀光署署長陳玉秀今天除親自體驗經典29公里路線，並在賽前表示，在現場每一位車友的臉上都是開心的笑容，她認為「運動觀光」的確是台灣推動觀光的重要方式之一。透過賽事的推廣，不僅帶動地方觀光與產業鏈發展，更吸引國際旅客以低碳、永續的方式探索台灣之美。