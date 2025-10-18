聽新聞
寧波女網／4強賽遭美俄組合逆轉 謝淑薇無緣女雙爭冠
我國網球一姊謝淑薇與捷克好手斯尼科娃（Katerina Siniakova）今天在寧波女網賽女雙4強遭遇美國馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）／俄羅斯薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova），在先搶下首盤的情況下，卻遭到對手逆轉，以6：4、3：6、6：10敗下陣來。
謝淑薇／斯尼科娃這次寧波女網賽名列大會女雙第一種子，兩人在首輪攜手拍退我國另外一名好手詹皓晴／中國大陸蔣欣玗後，8強賽對手王欣瑜／鄭賽賽也因傷退賽，兵不血刃晉級到4強。
而今天謝淑薇／斯尼科娃則是遭遇馬蒂內茲／薩姆索諾娃，在首盤開打後，台捷組合就率先破發，並取得2：0領先，首盤也以6：4先下一城，第二盤謝淑薇／斯尼科娃再度於第一局破發的得領先，不過馬蒂內茲／薩姆索諾娃隨即展開反撲，在第4、6局兩度破發得手，以6：3扳平戰局。
決勝超級搶十，馬蒂內茲／薩姆索諾娃開賽後就打出一波5：1攻勢，且最終也以10：6逆轉勝出，搶下冠軍賽門票，謝淑薇／斯尼科娃則是無緣爭冠。
