射箭／湯智鈞拚全運會射箭3連霸 自嘲首輪「沒對手」

114年全國運動會在雲林舉行，射箭項目今天進行反曲弓排名賽及首輪個人對抗賽，射箭好手湯智鈞拿下排名賽榜首，不過對抗賽首輪對手棄賽，讓他自嘲「沒對手」，免戰晉級32強。

代表新北市出賽的「湯包」湯智鈞，本屆將力拚全運會男子個人反曲弓3連霸，不過他今天一開始在排名賽狀況並不好，前36箭僅以335分排在第4，後36箭才將狀態拉上來，最終以總分680分排在第1。

按照排名，湯智鈞在個人賽首輪應該對上屏東縣的馬育澤，但對手棄賽，湯智鈞只能獨自在場上練習。

湯智鈞接受中央社記者訪問時表示，首輪沒得比其實也沒差，射箭最大的敵人就是自己，只要把自己的狀態調整好，成功、失敗都可以面對。

湯智鈞提到，連霸聽起來好像很厲害，「但對我來說每次下了頒獎台都是一個新的開始，所以我不會特別去想連霸或者獎金的事，我必須把自己的競爭力不斷提升，才能跟國外好手抗衡。」

比賽結束後，湯智鈞正在整理自己的弓箱，剛好遇到比賽場地雲林石榴國中的管弦樂團要出發參賽。

湯智鈞笑說：「我小學3年級也『被學習』管弦樂，哪時候學的是大提琴，一樣有弦有弓，看來就是注定我要走射箭這條路，只是現在可能只會看著樂譜拉小星星這種基本款了。」