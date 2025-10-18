快訊

金鐘60／蔡康永曬超暖合照 感性謝「小S得獎」：希望助她回到喜愛的工作

國民黨主席選舉投票 她「低調現身」黨工看見大聲驚呼

射箭／湯智鈞拚全運會射箭3連霸 自嘲首輪「沒對手」

中央社／ 雲林18日電
湯智鈞。圖中央社提供
湯智鈞。圖中央社提供

114年全國運動會在雲林舉行，射箭項目今天進行反曲弓排名賽及首輪個人對抗賽，射箭好手湯智鈞拿下排名賽榜首，不過對抗賽首輪對手棄賽，讓他自嘲「沒對手」，免戰晉級32強。

代表新北市出賽的「湯包」湯智鈞，本屆將力拚全運會男子個人反曲弓3連霸，不過他今天一開始在排名賽狀況並不好，前36箭僅以335分排在第4，後36箭才將狀態拉上來，最終以總分680分排在第1。

按照排名，湯智鈞在個人賽首輪應該對上屏東縣的馬育澤，但對手棄賽，湯智鈞只能獨自在場上練習。

湯智鈞接受中央社記者訪問時表示，首輪沒得比其實也沒差，射箭最大的敵人就是自己，只要把自己的狀態調整好，成功、失敗都可以面對。

湯智鈞提到，連霸聽起來好像很厲害，「但對我來說每次下了頒獎台都是一個新的開始，所以我不會特別去想連霸或者獎金的事，我必須把自己的競爭力不斷提升，才能跟國外好手抗衡。」

比賽結束後，湯智鈞正在整理自己的弓箱，剛好遇到比賽場地雲林石榴國中的管弦樂團要出發參賽。

湯智鈞笑說：「我小學3年級也『被學習』管弦樂，哪時候學的是大提琴，一樣有弦有弓，看來就是注定我要走射箭這條路，只是現在可能只會看著樂譜拉小星星這種基本款了。」

湯智鈞 全運會

延伸閱讀

全運會18日登場 田徑場周邊道路提前交管

射箭／世界盃射箭年終賽 最強高中生許芯慈唯一參賽

新北代表隊授旗 侯友宜：獲金牌每月訓練補助金調高至2.5萬

射箭世錦賽／不敵南韓奧運金牌金濟德 湯智鈞8強止步

相關新聞

寧波女網／4強賽遭美俄組合逆轉 謝淑薇無緣女雙爭冠

我國網球一姊謝淑薇與捷克好手斯尼科娃（Katerina Siniakova）今天在寧波女網賽女雙4強遭遇美國馬蒂內茲（N...

日月潭...全球最美自行車道迎環法盛會 E-bike組今首度登場

「2025 L’ÉTAPE 環法自行車挑戰賽」日月潭站今天上午舉行，也是2025年度亞洲首站，吸引超過40國、逾2500...

中華足協理事長下月請辭 黃國昌點名次長：對足協事非常清楚

中華民國足球協會近日爭議不斷，足協發出聲明稿，副秘書長蔡鴻義已經請辭獲准，理事長王麟祥也將在11月8日理事會正式提出辭呈...

路跑／萬金石馬拉松 「非二元性別組」拚運動平權

每年萬金石馬拉松報名總秒殺，中籤率僅約3成，2026新北市萬金石馬拉松將於3月15日開跑，昨天中午開放登記至10月30日...

丹麥羽賽／對山口茜先搶首局 邱品蒨遭逆轉無緣4強

身為我國唯一闖進丹麥公開賽8強賽的球員，女單好手邱品蒨今天晚間遭遇日本前球后、今年世錦賽金牌得主山口茜，在先拿下首局的情...

輪椅網球／凱靖盃台北國際公開賽天母開戰 台將黃楚茵破4小時苦戰突圍

2025凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽今（17日）於天母網球場揭開序幕，本屆賽事由原本Future級升為ITF3級，獎金也從3000美元調升為1萬4000美元，因此吸引來自美國、英國、法國、俄羅斯、以色

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。