日月潭...全球最美自行車道迎環法盛會 E-bike組今首度登場

「2025 L’ÉTAPE 環法自行車挑戰賽」日月潭站今天上午舉行，也是2025年度亞洲首站，吸引超過40國、逾2500名國際選手與車友齊聚，一同參與這場融合運動與觀光的國際盛會。

賽事分為兩組進行，104公里挑戰組由環法官方技術團隊認證，從日月潭向山遊客中心出發，途經南投多個鄉鎮，設有兩段環法二級爬坡路段，讓頂尖車手角逐「登山王紅點衫」榮耀。總成績優勝者將披上象徵最高榮譽的黃衫，並取得2026年環法世錦賽參賽資格。

29公里經典組則環繞被CNN評選為全球十大最美自行車道之一的日月潭環潭自行車道，適合不同年齡層與程度的騎士，在湖光山色間輕鬆體驗環法氛圍。今年更首度增設電輔車（E-bike）組別，鼓勵更多人突破體能限制參與賽事，展現活動對永續交通與全民參與的友善精神。

本屆最大亮點之一，是比利時籍名將、Alpecin–Deceuninck 車隊車手Jasper Philipsen首度來台。這位2025年環法賽首站總冠軍、雙站衝刺王被譽為當今最具爆發力的衝刺型選手，不僅突顯賽事國際層級，也讓台灣車友能與世界級選手近距離交流。

日月潭國家風景區管理處表示，日月潭站自去年首度舉辦以來，成功讓日月潭在國際自行車觀光版圖嶄露頭角。今年再度舉辦並成為亞洲首站，象徵台灣在推動綠色觀光、自行車旅遊與國際賽事接軌上獲得高度肯定。L’ÉTAPE Sun Moon Lake不僅是一場賽事，更是讓世界看見台灣之美的重要舞台。