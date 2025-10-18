快訊

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

周末踏青出意外！新北坪林傳虎頭蜂螫傷多人

曾獲諾貝爾獎…陸物理學家楊振寧離世 享嵩壽103歲

日月潭...全球最美自行車道迎環法盛會 E-bike組今首度登場

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
「環法自行車挑戰賽」日月潭站今天上午登場，吸引2500名國際選手競技。圖／日管處提供
「環法自行車挑戰賽」日月潭站今天上午登場，吸引2500名國際選手競技。圖／日管處提供

「2025 L’ÉTAPE 環法自行車挑戰賽」日月潭站今天上午舉行，也是2025年度亞洲首站，吸引超過40國、逾2500名國際選手與車友齊聚，一同參與這場融合運動與觀光的國際盛會。

賽事分為兩組進行，104公里挑戰組由環法官方技術團隊認證，從日月潭向山遊客中心出發，途經南投多個鄉鎮，設有兩段環法二級爬坡路段，讓頂尖車手角逐「登山王紅點衫」榮耀。總成績優勝者將披上象徵最高榮譽的黃衫，並取得2026年環法世錦賽參賽資格。

29公里經典組則環繞被CNN評選為全球十大最美自行車道之一的日月潭環潭自行車道，適合不同年齡層與程度的騎士，在湖光山色間輕鬆體驗環法氛圍。今年更首度增設電輔車（E-bike）組別，鼓勵更多人突破體能限制參與賽事，展現活動對永續交通與全民參與的友善精神。

本屆最大亮點之一，是比利時籍名將、Alpecin–Deceuninck 車隊車手Jasper Philipsen首度來台。這位2025年環法賽首站總冠軍、雙站衝刺王被譽為當今最具爆發力的衝刺型選手，不僅突顯賽事國際層級，也讓台灣車友能與世界級選手近距離交流。

日月潭國家風景區管理處表示，日月潭站自去年首度舉辦以來，成功讓日月潭在國際自行車觀光版圖嶄露頭角。今年再度舉辦並成為亞洲首站，象徵台灣在推動綠色觀光、自行車旅遊與國際賽事接軌上獲得高度肯定。L’ÉTAPE Sun Moon Lake不僅是一場賽事，更是讓世界看見台灣之美的重要舞台。

隨著第二屆賽事熱血開跑，日月潭再次以「全球最美自行車道」之姿迎接來自世界各地的車友朝聖，不僅展現台灣的軟實力與觀光魅力，也為國際運動旅遊寫下全新篇章。

「環法自行車挑戰賽」日月潭站今天上午登場，吸引2500名國際選手競技。圖／日管處提供
「環法自行車挑戰賽」日月潭站今天上午登場，吸引2500名國際選手競技。圖／日管處提供
「環法自行車挑戰賽」日月潭站第二年舉辦，藉著國際賽事，讓更多國外觀眾發現台灣美景。圖／日管處提供
「環法自行車挑戰賽」日月潭站第二年舉辦，藉著國際賽事，讓更多國外觀眾發現台灣美景。圖／日管處提供
「環法自行車挑戰賽」日月潭站今天上午登場，吸引2500名國際選手競技。圖／日管處提供
「環法自行車挑戰賽」日月潭站今天上午登場，吸引2500名國際選手競技。圖／日管處提供

比利 騎士 挑戰賽

延伸閱讀

騎一趟就愛上！網友熱議全台十大自行車道路線

自由車／環法挑戰賽日月潭站18日登場 逾40國、2200車友與賽

水社、伊達邵碼頭周邊熱門住宿區：日月潭奢華、平價湖景住宿一次看

日月潭公開水域游泳錦標賽展開

相關新聞

日月潭...全球最美自行車道迎環法盛會 E-bike組今首度登場

「2025 L’ÉTAPE 環法自行車挑戰賽」日月潭站今天上午舉行，也是2025年度亞洲首站，吸引超過40國、逾2500...

中華足協理事長下月請辭 黃國昌點名次長：對足協事非常清楚

中華民國足球協會近日爭議不斷，足協發出聲明稿，副秘書長蔡鴻義已經請辭獲准，理事長王麟祥也將在11月8日理事會正式提出辭呈...

路跑／萬金石馬拉松 「非二元性別組」拚運動平權

每年萬金石馬拉松報名總秒殺，中籤率僅約3成，2026新北市萬金石馬拉松將於3月15日開跑，昨天中午開放登記至10月30日...

丹麥羽賽／對山口茜先搶首局 邱品蒨遭逆轉無緣4強

身為我國唯一闖進丹麥公開賽8強賽的球員，女單好手邱品蒨今天晚間遭遇日本前球后、今年世錦賽金牌得主山口茜，在先拿下首局的情...

輪椅網球／凱靖盃台北國際公開賽天母開戰 台將黃楚茵破4小時苦戰突圍

2025凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽今（17日）於天母網球場揭開序幕，本屆賽事由原本Future級升為ITF3級，獎金也從3000美元調升為1萬4000美元，因此吸引來自美國、英國、法國、俄羅斯、以色

田徑／亞青運代表隊集訓 王景成期勉選手獲得經驗茁壯

2025年第三屆巴林亞洲青年運動會將於10月22日至31舉行，其中我著田徑代表隊14日起已在台北市大同高中展開集訓，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。