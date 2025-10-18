中華足協理事長下月請辭 黃國昌點名次長：對足協事非常清楚

中華民國足球協會近日爭議不斷，足協發出聲明稿，副秘書長蔡鴻義已經請辭獲准，理事長王麟祥也將在11月8日理事會正式提出辭呈。民眾黨主席黃國昌表示，足協正是當初體育改革的目標，期待新的部長能回應廣大球迷的心聲，另外也點名運動部次長鄭世忠，相信他對足協的事情非常清楚。

黃國昌表示，從2017年開始推動體育改革到現在，8年過去了，看到足協今天的結果，只能說不意外，但是還是一樣的遺憾。足協可說是國內各項單項運動當中，獲得補助最多的團體，但大家看到的是，在民進黨特定派系的把持下，足協是如何胡搞瞎搞。

黃國昌指出，過去足協所出現的問題，不是錢不夠，是錢亂花，而且錢到哪裡去了？最近審計部公開的調查報告清楚地講，為什麼足協買的機票就是比人家貴？為什麼給特定媒體的轉播費，莫名其妙從50萬提高到120萬？錢到哪裡去？該給選手的錢不給，結果選手還收到扣繳憑單。

黃國昌批評，這麼腐敗的體育單項協會，正是當初推動體育改革，所要大力改革的目標。他期待新的體育部長能夠好好回應廣大球迷的心聲，照顧好球員。

黃國昌也點名鄭世忠，黃國昌說，他過去就是足協的秘書長，相信他對足協的事情非常清楚。當初他在當體育署署長的時候，自己質詢他好幾次問到足協的事情，他就是裝傻。希望部長能夠好好問問次長，足協出了什麼事情，相信鄭世忠非常的清楚。