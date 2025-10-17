丹麥羽賽／對山口茜先搶首局 邱品蒨遭逆轉無緣4強

身為我國唯一闖進丹麥公開賽8強賽的球員，女單好手邱品蒨今天晚間遭遇日本前球后、今年世錦賽金牌得主山口茜，在先拿下首局的情況下，最終以21：16、8：21、7：21敗下陣來，無緣4強。

世界排名第22名的邱品蒨，今年還不曾有過晉級4強紀錄，不過這次丹麥公開賽她卻一路過關斬將，包括在首輪台灣內戰中擊敗宋碩芸，16強則是在苦戰3局後擊敗蘇格蘭選手吉爾莫（Kirsty Gilmour）晉級到8強賽。

今天邱品蒨的對手是今年世錦賽拿下生涯第三面金牌的山口茜，雙方曾在去年中國大陸公開賽碰頭，當時邱品蒨在先拿下首局的情況下，最終遭到山口茜逆轉吞敗。

雙方今天再度交鋒，首局前段山口茜一度取得5分領先，不過邱品蒨卻在局中展開反撲，趁著山口茜自身失誤增加，拉出一波7：0攻勢反超前，儘管山口茜隨後又將差距縮小到1分差，但關鍵時刻邱品蒨仍是頂住壓力，以21：16先下一城。

不過第二局山口茜隨即展開反撲，開賽就打出11：1攻勢，並且以21：8扳平戰局，決勝局山口茜乘勝追擊，開局就打出5：0攻勢，且將差距一路擴大，最終以21：7再度逆轉勝出，挺進到4強賽。