聽新聞
0:00 / 0:00

路跑／萬金石馬拉松 「非二元性別組」拚運動平權

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
萬金石馬拉松報名開搶 超夯的萬金石馬拉松昨午開搶報名，新北市長侯友宜（右3）與形象大使林可彤（左3）及運動員穿上專屬跑衣亮相。記者林媛玲／攝影
萬金石馬拉松報名開搶 超夯的萬金石馬拉松昨午開搶報名，新北市長侯友宜（右3）與形象大使林可彤（左3）及運動員穿上專屬跑衣亮相。記者林媛玲／攝影

每年萬金石馬拉松報名總秒殺，中籤率僅約3成，2026新北市萬金石馬拉松將於3月15日開跑，昨天中午開放登記至10月30日截止。此次萬金石新增3亮點，分別祭出增加500個女性挑戰馬專屬名額、非二元性別組及視障配速員。

侯友宜昨出席萬金石馬拉松記者會表示，萬金石已邁入23年，除了是台灣首場金標籤賽事，也是首場獲得責任運動銀標章的馬拉松，希望透過這場賽事做到運動平權，2026年賽事首創在報名系統中，增設非二元性別組別，讓每一位跑友都能真實展現自己。

此外，除原有全馬組視障配速員，在10K挑戰馬組也增設視障配速員，讓運動平權不是口號，且為鼓勵女性朋友們加入路跑行列，挑戰馬組新增的500個名額全部是女性專屬。

今年萬金石推出有5款跑衣，擔任萬金石馬拉松的形象大使林可彤也穿上萬金石專屬的跑衣亮相，她笑稱每一款都非常喜歡想全部買下。體育局表示，2026年萬金石跑衣設計以北海岸自然風光為靈感，透過剪影方式，打造出5款跑衣，另有限量300件「隱藏版跑衣」，將由全民選出。

「2026新北市萬金石馬拉松」報名登記時間為10月17日中午12時至10月30日中午12時，11月3日上午於萬金石官方網站及粉絲團公告抽籤結果。

馬拉松 侯友宜 萬金石馬拉松

延伸閱讀

超夯的萬金石馬拉松今午開搶 今年多了這3項新特色

丹麥羽賽／馬拉松大戰遭第4種子逆轉 李佳豪錯過8強機會

路跑／四賽事加入 環境永續聯盟持續壯大

在終點線與麋先生一起搖滾 渣打台北公益馬拉松報名倒數 

相關新聞

路跑／萬金石馬拉松 「非二元性別組」拚運動平權

每年萬金石馬拉松報名總秒殺，中籤率僅約3成，2026新北市萬金石馬拉松將於3月15日開跑，昨天中午開放登記至10月30日...

丹麥羽賽／對山口茜先搶首局 邱品蒨遭逆轉無緣4強

身為我國唯一闖進丹麥公開賽8強賽的球員，女單好手邱品蒨今天晚間遭遇日本前球后、今年世錦賽金牌得主山口茜，在先拿下首局的情...

輪椅網球／凱靖盃台北國際公開賽天母開戰 台將黃楚茵破4小時苦戰突圍

2025凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽今（17日）於天母網球場揭開序幕，本屆賽事由原本Future級升為ITF3級，獎金也從3000美元調升為1萬4000美元，因此吸引來自美國、英國、法國、俄羅斯、以色

田徑／亞青運代表隊集訓 王景成期勉選手獲得經驗茁壯

2025年第三屆巴林亞洲青年運動會將於10月22日至31舉行，其中我著田徑代表隊14日起已在台北市大同高中展開集訓，今天...

足球／足協啟動檢討！理事長王麟祥11月8日將提出辭呈

中華男足近期爆發後勤支援爭議，在運動部要求中華足協於3日內提交檢討報告後，中華足協也在今天透過聲明稿宣布將啟動內部檢討與...

寧波女網／因對手退賽闖4強 謝淑薇搭女雙球后拚本季首冠

在中國舉行的寧波女網賽，台灣名將謝淑薇首度搭檔女雙世界球后斯尼科娃，兩人今天在對手因傷退賽情況下，兵不血刃闖進女雙4強，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。