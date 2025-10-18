路跑／萬金石馬拉松 「非二元性別組」拚運動平權

每年萬金石馬拉松報名總秒殺，中籤率僅約3成，2026新北市萬金石馬拉松將於3月15日開跑，昨天中午開放登記至10月30日截止。此次萬金石新增3亮點，分別祭出增加500個女性挑戰馬專屬名額、非二元性別組及視障配速員。

侯友宜昨出席萬金石馬拉松記者會表示，萬金石已邁入23年，除了是台灣首場金標籤賽事，也是首場獲得責任運動銀標章的馬拉松，希望透過這場賽事做到運動平權，2026年賽事首創在報名系統中，增設非二元性別組別，讓每一位跑友都能真實展現自己。

此外，除原有全馬組視障配速員，在10K挑戰馬組也增設視障配速員，讓運動平權不是口號，且為鼓勵女性朋友們加入路跑行列，挑戰馬組新增的500個名額全部是女性專屬。

今年萬金石推出有5款跑衣，擔任萬金石馬拉松的形象大使林可彤也穿上萬金石專屬的跑衣亮相，她笑稱每一款都非常喜歡想全部買下。體育局表示，2026年萬金石跑衣設計以北海岸自然風光為靈感，透過剪影方式，打造出5款跑衣，另有限量300件「隱藏版跑衣」，將由全民選出。

「2026新北市萬金石馬拉松」報名登記時間為10月17日中午12時至10月30日中午12時，11月3日上午於萬金石官方網站及粉絲團公告抽籤結果。