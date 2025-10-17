輪椅網球／凱靖盃台北國際公開賽天母開戰 台將黃楚茵破4小時苦戰突圍

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽天母開戰。 主辦單位提供
2025凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽今（17日）於天母網球場揭開序幕，本屆賽事由原本Future級升為ITF3級，獎金也從3000美元調升為1萬4000美元，因此吸引來自美國、英國、法國、俄羅斯以色列、敘利亞、澳洲、日本、南韓、馬來西亞及泰國等11個國家總計46位外籍好手共襄盛舉，其中包含多名站上過帕運舞台的選手，為本屆台北國際輪椅網球公開賽增添更多話題與可看性。

台灣Quad組好手黃楚茵第一場比賽就面臨苦戰，對手池田拓也曾在2023年台北公開賽擊敗黃楚茵奪冠，此役，黃楚茵記取教訓，用意志力與對手拚搏，最後在歷經4小時又15分鐘的「三盤大戰」，黃楚茵才以6比7(11)、6比2、6比2逆轉勝。

「池田拓也的球路很低，我處理時不好發力，回擊的球很難有穿透力，加上自己這個禮拜的狀態不理想，比賽中，我一直努力調整，甚至利用撿球時，把球放在背後按摩，就是要想盡辦法跟對手『長期抗戰』。」

雖然黃楚茵此役第一盤先吞敗，但從第二盤開始，她便逐漸掌握節奏，並率先在自己的發球局逼出賽末點，不過，隨後因為連續失誤遭破發，所幸黃楚茵告訴自己要冷靜下來，穩穩處理每一球，並跟對手拚「耐熱力」，最終才從這場艱辛的賽事中突圍。

除了有比賽時間超過4個小時的「三盤大戰」，男子單打Main組也上演「下剋上」戲碼。來自馬來西亞Abu Samah Borhan強碰去年參加過巴黎帕運的本次賽會第3種子Anderson Parker，雖然Borhan第一盤以1比6落敗，但緊接著「讓一追二」，最終以1比6、6比3、7比5扮演「種子殺手」突圍。

Borhan不但曾是馬來西亞輪椅網球男單世界排名最高的球員，也曾參加過里約帕運，2010及2013年，更曾在台灣「國際獅子盃輪椅網球台灣公開賽」奪冠，對Borhan算是「福地」，但也充滿挑戰。

Borhan說：「我很適應台灣的天氣，也很喜歡台灣的比賽氛圍，每次造訪都可以見到很多老朋友。這次第一場比賽就遇到第3種子，讓我從比賽過程中吸收到更多成長養分，我一直在觀察對手的節奏，並努力從中找出自己的優勢，最後在激戰中逆轉勝，可說是為我這趟行程注入一劑強心針。」

女子單打Main組部分，頭號種子以色列選手Maayan Zikri曾打過2024年巴黎帕運，而第3種子來自俄羅斯的Viktoriia Lvova，曾是青少年輪椅網球「世界一」，這次台北國際輪椅網球公開賽首度亮相，Lvova不但以兩個6比0輕鬆闖關，比賽結束後，她甚至還在場邊「加碼」體能與球技訓練，就是希望能夠以最佳狀態，迎接日後的嚴峻挑戰。

台北國際輪椅網球公開賽算是今年台灣輪椅網球國際賽事的起點，接下來，台灣公開賽及高雄公開賽將陸續點燃戰火，因此吸引外籍選手來台「搶積分」，也讓台北國際輪椅網球公開賽首次出現男子單打Main組與Second組同步「滿籤」的盛況，令10月的台灣掀起一股輪椅網球旋風。

