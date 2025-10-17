田徑／亞青運代表隊集訓 王景成期勉選手獲得經驗茁壯

2025年第三屆巴林亞洲青年運動會將於10月22日至31舉行，其中我著田徑代表隊14日起已在台北市大同高中展開集訓，今天中華民國田徑協會秘書長王景成也前往訓練場勉勵選手，並預祝代表隊取得佳績。

今年亞洲青年運動會我國共派出151名選手參加16種運動項目的賽事，加上教練與工作人員，代表團總人數達237人，充分展現培育青年選手及發展基層運動的重視。

其中田徑代表隊共派出男女各12名選手，以及教練6位、物治師2位，人數總共32位為代表團最多，代表隊從14日起也已經在大同高中展開集訓，而中華田協秘書長王景成今天也前往訓練場勉勵選手，藉此賽會獲得寶貴經驗成長茁壯，也提醒選手出國注意事項，安全第一，最後預祝選手們取得佳績。