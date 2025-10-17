快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／足協啟動檢討！ 副秘書長請辭、男足窗口換人

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華男足近期爆發後勤支援爭議，在運動部要求中華足協於3日內提交檢討報告後，中華足協也在今天透過聲明稿宣布將啟動內部檢討與組織調整機制。圖／中華足協提供 曾思儒
中華男足近期爆發後勤支援爭議，在運動部要求中華足協於3日內提交檢討報告後，中華足協也在今天透過聲明稿宣布將啟動內部檢討與組織調整機制。圖／中華足協提供 曾思儒

中華男足近期爆發後勤支援爭議，在運動部要求中華足協於3日內提交檢討報告後，中華足協也在今天透過聲明稿宣布將啟動內部檢討與組織調整機制，包括現職男足代表隊窗口將進行職務調整並更迭人選，以確保後續支援運作更為完善與專業，負責督導國男與國女代表隊業務之副秘書長蔡鴻義也請辭獲准。  

針對近日社會與媒體對中華男子足球代表隊訓練及行政管理的關注與討論，本會誠摯感謝各界的關心，並對外說明如下：

中華民國足球協會對球員的努力與外界的建議皆予以高度重視。經內部會議決議，協會已著手內部檢討與組織調整，並針對代表隊行政作業、人員分工與管理流程全面檢視。現職中華男足代表隊窗口將進行職務調整並更迭人選，以確保後續支援運作更為完善與專業。

同時，主責督導國男與國女代表隊業務之副秘書長蔡鴻義先生，已主動提出請辭並獲理事長同意。協會將於近期再聘任新的副秘書長，專責統籌國男、女代表隊事務，持續推動代表隊發展與體制改革。

有關外界關心的訓練與補助金事宜，協會再次說明：所有國家代表隊的補助與零用金，皆依主管機關核定之基準辦理。以中華男子足球代表隊為例，球員每人每日可領取之零用金為1000元，包含政府補助400元與協會自籌600元，正式賽事出場費則由協會另行給付。

目前協會仍在積極償還歷屆應付未付款項，財務空間有限。然而，除了支應各級國家代表隊（包含男女成人隊、U23、U20、U17、U15及男女五人制，共11支隊伍）的訓練與出賽需求外，每年度亦辦理至少1,500場國內足球賽事，涵蓋各級聯賽、盃賽與學童、青年、青少年競賽。協會每年的國內外補助款，均依規定「專款專用」，依法不得挪作其他用途，即使如此，協會仍持續透過企業合作與自籌方式，盡力支應龐大的國家代表隊運作與國內賽事量體，確保台灣足球能持續推進、發展。

理事長王麟祥先生已於內部會議中表達將於11月8日理事會正式提出辭呈，以示對本次事件的負責。王理事長強調，協會將秉持「誠實面對、立即檢討、積極改革」的原則，持續推動治理改善，讓社會看見台灣足球的努力與價值。

中華足協深知，唯有透過公開、透明與自我要求，才能逐步恢復球迷與社會的信任。本會將持續與運動部及各界保持溝通，共同為台灣足球的永續發展而努力。

中華足協 運動部 U17

延伸閱讀

全運會倒數！金門代表隊整裝待發 目標拚出歷年最佳成績

足球／足協「欺負台灣人」 李洋說重話：非常重的警訊

【重磅快評】從日本男足首度擊敗巴西看中華男足被泰國血洗

足球／中華隊得不到尊重和資源 運動部：要足協改進

相關新聞

足球／足協啟動檢討！ 副秘書長請辭、男足窗口換人

中華男足近期爆發後勤支援爭議，在運動部要求中華足協於3日內提交檢討報告後，中華足協也在今天透過聲明稿宣布將啟動內部檢討與...

田徑／亞青運代表隊集訓 王景成期勉選手獲得經驗茁壯

2025年第三屆巴林亞洲青年運動會將於10月22日至31舉行，其中我著田徑代表隊14日起已在台北市大同高中展開集訓，今天...

寧波女網／因對手退賽闖4強 謝淑薇搭女雙球后拚本季首冠

在中國舉行的寧波女網賽，台灣名將謝淑薇首度搭檔女雙世界球后斯尼科娃，兩人今天在對手因傷退賽情況下，兵不血刃闖進女雙4強，...

輪椅籃球／羅興樑領軍中華隊 愛爾麗盃以賽代訓備戰亞洲盃

「愛爾麗盃國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽」將於18日上午10點在台南市體育公園籃球場舉行，正在受訓的中華輪椅籃球隊將分成五...

自由車／環法挑戰賽日月潭站18日登場 逾40國、2200車友與賽

2025 L’Étape 環法自行車挑戰賽紐崔萊日月潭站，將於18日熱情起跑，本屆賽事吸引來自超過40個國家、逾2200...

丹麥羽賽／馬拉松大戰遭第4種子逆轉 李佳豪錯過8強機會

身為丹麥公開賽男單16強的唯一台將希望，我國好手李佳豪今天面對世界排名第4的中國名將李詩灃表現精彩，可惜搶下首局後沒能乘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。