寧波女網／因對手退賽闖4強 謝淑薇搭女雙球后拚本季首冠

在中國舉行的寧波女網賽，台灣名將謝淑薇首度搭檔女雙世界球后斯尼科娃，兩人今天在對手因傷退賽情況下，兵不血刃闖進女雙4強，其中謝淑薇有望拚本季首座冠軍。

屬於國際女子網球協會（WTA）500等級賽事的寧波女網賽，曾登上女雙世界球后寶座的台灣名將謝淑薇，這次與現任女雙世界球后的捷克好手斯尼科娃（Katerina Siniakova）聯手出擊，兩人日前攜手擊敗另名台將詹皓晴與中國選手蔣欣玗的組合，通過首輪考驗後，順利挺進女雙8強。

謝淑薇、斯尼科娃原訂今天將在8強戰與地主組合王欣瑜、鄭賽賽正面交鋒，其中王欣瑜曾與謝淑薇在法國網球公開賽合拍勇奪女雙冠軍。不過賽前鄭賽賽因左腳傷勢選擇退賽，讓「台捷聯軍」兵不血刃躋身4強之列。

「台捷聯軍」下一戰將面對第3種子塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic）、哈薩克戴妮琳娜（AnnaDanilina）與美國馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）、俄羅斯薩姆索諾娃（LiudmilaSamsonova）對戰的勝方。謝淑薇、斯尼科娃這對前後任女雙世界球后組合，將力拚首次合作就打進冠軍賽。

值得一提的是，謝淑薇從2023年自法網復出後，2年內囊括5座大滿貫雙打冠軍，不過本季遲遲與冠軍金盃擦肩而過，尤其在澳洲網球公開賽的冠軍戰，就是不敵斯尼科娃領軍的組合，如今與斯尼科娃攜手奮戰，謝淑薇有機會問鼎本季首座冠軍。