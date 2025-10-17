寧波女網／因對手退賽闖4強 謝淑薇搭女雙球后拚本季首冠
在中國舉行的寧波女網賽，台灣名將謝淑薇首度搭檔女雙世界球后斯尼科娃，兩人今天在對手因傷退賽情況下，兵不血刃闖進女雙4強，其中謝淑薇有望拚本季首座冠軍。
屬於國際女子網球協會（WTA）500等級賽事的寧波女網賽，曾登上女雙世界球后寶座的台灣名將謝淑薇，這次與現任女雙世界球后的捷克好手斯尼科娃（Katerina Siniakova）聯手出擊，兩人日前攜手擊敗另名台將詹皓晴與中國選手蔣欣玗的組合，通過首輪考驗後，順利挺進女雙8強。
謝淑薇、斯尼科娃原訂今天將在8強戰與地主組合王欣瑜、鄭賽賽正面交鋒，其中王欣瑜曾與謝淑薇在法國網球公開賽合拍勇奪女雙冠軍。不過賽前鄭賽賽因左腳傷勢選擇退賽，讓「台捷聯軍」兵不血刃躋身4強之列。
「台捷聯軍」下一戰將面對第3種子塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic）、哈薩克戴妮琳娜（AnnaDanilina）與美國馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）、俄羅斯薩姆索諾娃（LiudmilaSamsonova）對戰的勝方。謝淑薇、斯尼科娃這對前後任女雙世界球后組合，將力拚首次合作就打進冠軍賽。
值得一提的是，謝淑薇從2023年自法網復出後，2年內囊括5座大滿貫雙打冠軍，不過本季遲遲與冠軍金盃擦肩而過，尤其在澳洲網球公開賽的冠軍戰，就是不敵斯尼科娃領軍的組合，如今與斯尼科娃攜手奮戰，謝淑薇有機會問鼎本季首座冠軍。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言