快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

寧波女網／因對手退賽闖4強 謝淑薇搭女雙球后拚本季首冠

中央社／ 台北17日電
台灣名將謝淑薇首度搭檔女雙世界球后斯尼科娃，兩人今天在對手因傷退賽情況下，兵不血刃闖進女雙4強。 中新社
台灣名將謝淑薇首度搭檔女雙世界球后斯尼科娃，兩人今天在對手因傷退賽情況下，兵不血刃闖進女雙4強。 中新社

在中國舉行的寧波女網賽，台灣名將謝淑薇首度搭檔女雙世界球后斯尼科娃，兩人今天在對手因傷退賽情況下，兵不血刃闖進女雙4強，其中謝淑薇有望拚本季首座冠軍。

屬於國際女子網球協會（WTA）500等級賽事的寧波女網賽，曾登上女雙世界球后寶座的台灣名將謝淑薇，這次與現任女雙世界球后的捷克好手斯尼科娃（Katerina Siniakova）聯手出擊，兩人日前攜手擊敗另名台將詹皓晴與中國選手蔣欣玗的組合，通過首輪考驗後，順利挺進女雙8強。

謝淑薇、斯尼科娃原訂今天將在8強戰與地主組合王欣瑜、鄭賽賽正面交鋒，其中王欣瑜曾與謝淑薇在法國網球公開賽合拍勇奪女雙冠軍。不過賽前鄭賽賽因左腳傷勢選擇退賽，讓「台捷聯軍」兵不血刃躋身4強之列。

「台捷聯軍」下一戰將面對第3種子塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic）、哈薩克戴妮琳娜（AnnaDanilina）與美國馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）、俄羅斯薩姆索諾娃（LiudmilaSamsonova）對戰的勝方。謝淑薇、斯尼科娃這對前後任女雙世界球后組合，將力拚首次合作就打進冠軍賽。

值得一提的是，謝淑薇從2023年自法網復出後，2年內囊括5座大滿貫雙打冠軍，不過本季遲遲與冠軍金盃擦肩而過，尤其在澳洲網球公開賽的冠軍戰，就是不敵斯尼科娃領軍的組合，如今與斯尼科娃攜手奮戰，謝淑薇有機會問鼎本季首座冠軍。

謝淑薇 王欣瑜 羅斯

延伸閱讀

寧波女網／聯手現任球后 謝淑薇內戰拍下詹皓晴

中國網賽／謝淑薇攜搭檔直落二勝出 前進女雙4強

中國網賽／謝淑薇通過搶10考驗 暌違12年闖女雙8強

網球／謝淑薇相隔857天與詹皓晴對決 賽後「拒絕握手」引熱議

相關新聞

寧波女網／因對手退賽闖4強 謝淑薇搭女雙球后拚本季首冠

在中國舉行的寧波女網賽，台灣名將謝淑薇首度搭檔女雙世界球后斯尼科娃，兩人今天在對手因傷退賽情況下，兵不血刃闖進女雙4強，...

輪椅籃球／羅興樑領軍中華隊 愛爾麗盃以賽代訓備戰亞洲盃

「愛爾麗盃國家代表隊亞帕運前哨站熱身賽」將於18日上午10點在台南市體育公園籃球場舉行，正在受訓的中華輪椅籃球隊將分成五...

自由車／環法挑戰賽日月潭站18日登場 逾40國、2200車友與賽

2025 L’Étape 環法自行車挑戰賽紐崔萊日月潭站，將於18日熱情起跑，本屆賽事吸引來自超過40個國家、逾2200...

丹麥羽賽／馬拉松大戰遭第4種子逆轉 李佳豪錯過8強機會

身為丹麥公開賽男單16強的唯一台將希望，我國好手李佳豪今天面對世界排名第4的中國名將李詩灃表現精彩，可惜搶下首局後沒能乘...

全運會／跆拳賽地主選手張芮恩負傷摘銀 為雲林奪第2面獎牌

繼本月14日雲林縣跆拳好手黃卓在男子58公斤級跆拳賽，為雲林摘下全國運動會首金，雲林跆拳今天再傳捷報，雲林縣選手張芮恩受...

深化運動產業專業與公信力 運動部鼓勵民間發展運動經紀人職能基準

運動部在今天宣布，預計於10月底前公告受理「運動部委託或補助民間機構訂定運動產業人才職能基準」，鼓勵民間機構提案發展運動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。