自由車／環法挑戰賽日月潭站18日登場 逾40國、2200車友與賽

2025 L’Étape 環法自行車挑戰賽紐崔萊日月潭站，將於18日熱情起跑，本屆賽事吸引來自超過40個國家、逾2200名國際選手與車友共襄盛舉，今年賽事也將分為104公里挑戰組與29公里休閒組。

今年104公里挑戰組設有「總冠軍」及「登山王」榮耀，優勝者將獲得由台灣在地工藝師打造、極具地方特色的木作獎盃，並取得2026年法國L’Étape世錦賽參賽資格，與世界各國騎士同場競技。

活動路線更是經由環法官方技術團隊認證的104公里挑戰組二級賽道，帶給台灣車友接軌國際標準的自行車賽道體驗，展現環法精神在亞洲土地上的延續。

至於29公里休閒組，路線環繞CNN評選為「全球十大最美自行車道」之一的日月潭環潭道路，適合不同年齡層及程度的民眾輕鬆參與，享受湖光山色與自行車運動的結合之美。

為提供來自世界各國車友優質的活動體驗，活動路線當天將進行交通管制，管制時間與路段如下：

一、管制日期、時段：114年10月18日5時至15時止，視狀況提前或延後解除管制。

二、管制範圍：

（一）魚池鄉地區：魚池街、台21線丶台21甲線、131縣道。

（二）埔里鎮地區：台14線、台21線丶131縣道、和平東路、信義路、投73線（永豐路及向善路）。

（三）國姓鄉地區：台14線、147縣道。

（四）水里鄉地區：台21線、台16線、131縣道、147縣道。

三、禁止停車路段：

（一）台21線60K+500至65K（九龍口至山明橋）。

（二）台21甲線0K至20K+800（九龍口至頭社派出所）。

四、開放路邊停車路段：

（一）台21線60K+500至57K+500 (魚池鄉往日月潭方向） 4線道之外側車道。

（二）台21線65K至68K+500 (日月潭往水里鄉方向） 4線道之外側車道（水社隧道內及前後20公尺禁止停車）。

（三）中山路580巷單向右側

五丶全線封閉路段與時間：

（一） 全線封閉路段：台21線60.5K至68.5K，九龍口至頭社派出所實施全線封閉。

（二） 全線封閉時間：2025年10月18日(六)05:30-07:00

六丶管制事項：上述路段區域實施交通管制，請配合警察指揮管制並接受執勤員警之引導。

七、注意事項：於活動殿後車通過後，解除管制。