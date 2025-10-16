快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

自由車／環法挑戰賽日月潭站18日登場 逾40國、2200車友與賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2025 L’Étape 環法自行車挑戰賽紐崔萊日月潭站，將於18日熱情起跑。圖／名衍行銷提供
2025 L’Étape 環法自行車挑戰賽紐崔萊日月潭站，將於18日熱情起跑。圖／名衍行銷提供

2025 L’Étape 環法自行車挑戰賽紐崔萊日月潭站，將於18日熱情起跑，本屆賽事吸引來自超過40個國家、逾2200名國際選手與車友共襄盛舉，今年賽事也將分為104公里挑戰組與29公里休閒組。

今年104公里挑戰組設有「總冠軍」及「登山王」榮耀，優勝者將獲得由台灣在地工藝師打造、極具地方特色的木作獎盃，並取得2026年法國L’Étape世錦賽參賽資格，與世界各國騎士同場競技。

活動路線更是經由環法官方技術團隊認證的104公里挑戰組二級賽道，帶給台灣車友接軌國際標準的自行車賽道體驗，展現環法精神在亞洲土地上的延續。

至於29公里休閒組，路線環繞CNN評選為「全球十大最美自行車道」之一的日月潭環潭道路，適合不同年齡層及程度的民眾輕鬆參與，享受湖光山色與自行車運動的結合之美。

為提供來自世界各國車友優質的活動體驗，活動路線當天將進行交通管制，管制時間與路段如下：

一、管制日期、時段：114年10月18日5時至15時止，視狀況提前或延後解除管制。

二、管制範圍：

（一）魚池鄉地區：魚池街、台21線丶台21甲線、131縣道。

（二）埔里鎮地區：台14線、台21線丶131縣道、和平東路、信義路、投73線（永豐路及向善路）。

（三）國姓鄉地區：台14線、147縣道。

（四）水里鄉地區：台21線、台16線、131縣道、147縣道。

三、禁止停車路段：

（一）台21線60K+500至65K（九龍口至山明橋）。

（二）台21甲線0K至20K+800（九龍口至頭社派出所）。

四、開放路邊停車路段：

（一）台21線60K+500至57K+500 (魚池鄉往日月潭方向） 4線道之外側車道。

（二）台21線65K至68K+500 (日月潭往水里鄉方向） 4線道之外側車道（水社隧道內及前後20公尺禁止停車）。

（三）中山路580巷單向右側

五丶全線封閉路段與時間：

（一） 全線封閉路段：台21線60.5K至68.5K，九龍口至頭社派出所實施全線封閉。

（二） 全線封閉時間：2025年10月18日(六)05:30-07:00

六丶管制事項：上述路段區域實施交通管制，請配合警察指揮管制並接受執勤員警之引導。

七、注意事項：於活動殿後車通過後，解除管制。 

騎士 挑戰賽 世錦賽

延伸閱讀

水社、伊達邵碼頭周邊熱門住宿區：日月潭奢華、平價湖景住宿一次看

日月潭公開水域游泳錦標賽展開

影／日月潭萬人泳渡今登場 馬英九第12次參賽

南投日月潭「國際萬人泳渡嘉年華」即將開跑，8大日月潭週邊美食也不可錯過！

相關新聞

自由車／環法挑戰賽日月潭站18日登場 逾40國、2200車友與賽

2025 L’Étape 環法自行車挑戰賽紐崔萊日月潭站，將於18日熱情起跑，本屆賽事吸引來自超過40個國家、逾2200...

丹麥羽賽／馬拉松大戰遭第4種子逆轉 李佳豪錯過8強機會

身為丹麥公開賽男單16強的唯一台將希望，我國好手李佳豪今天面對世界排名第4的中國名將李詩灃表現精彩，可惜搶下首局後沒能乘...

全運會／跆拳賽地主選手張芮恩負傷摘銀 為雲林奪第2面獎牌

繼本月14日雲林縣跆拳好手黃卓在男子58公斤級跆拳賽，為雲林摘下全國運動會首金，雲林跆拳今天再傳捷報，雲林縣選手張芮恩受...

深化運動產業專業與公信力 運動部鼓勵民間發展運動經紀人職能基準

運動部在今天宣布，預計於10月底前公告受理「運動部委託或補助民間機構訂定運動產業人才職能基準」，鼓勵民間機構提案發展運動...

射箭／世界盃射箭年終賽 最強高中生許芯慈唯一參賽

世界射箭總會舉辦的世界盃年終賽，將於明天起一連3天在中國南京舉行，台灣唯一取得參賽資格的「最強高中生」、18歲小將許芯慈...

北市身心障礙者巡迴運動指導團圓滿落幕 1500人次共創汗水與笑容

打開運動的門 沒有障礙 由台北市政府體育局主辦、臺北市輪椅網球推廣協會承辦的「114年臺北市身心障礙者巡迴 運動指導團」，自4月19日自視障保齡球課程啟動至10月12日視障足球課程圓滿收官，歷時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。