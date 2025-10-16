丹麥羽賽／馬拉松大戰遭第4種子逆轉 李佳豪錯過8強機會

身為丹麥公開賽男單16強的唯一台將希望，我國好手李佳豪今天面對世界排名第4的中國名將李詩灃表現精彩，可惜搶下首局後沒能乘勝追擊，歷經1小時19分鐘激戰遭逆轉，無緣挺進8強。

丹麥公開賽屬於BWF超級750的大賽，總獎金95萬美元，男單32籤共有5名台將，只有世界排名22的李佳豪突圍。今天第二輪他是率先出賽的台灣好手，第一局把握第4種子李詩灃的失誤，6：6時打出連拿5分攻勢拉開領先，優勢一路維持下以21：16先下一城。

第二局李佳豪再打出6：1的漂亮開局，但先被李詩灃追平到9：9，接續拉鋸戰李詩灃出現幸運翻網球，率先拿到第20分，李佳豪雖瓦解一個局點危機，但追平機會殺球掛網，讓李詩灃驚險以21：19追平局數。

決勝局前段李佳豪也曾握有9：6領先，但遭李詩灃連下6分反超；李佳豪回穩後緊咬比分，但4度追到1分差都沒能反超，雖先瓦解李詩灃第一個賽末點，但和第二局狀況相似，有機會追平的機會沒能把握，讓李詩灃以再一個21：19演出逆轉勝。

李詩灃歷經馬拉松大戰才奪下對戰3連勝，奪勝剎那興奮衝到場邊握拳慶祝。李佳豪出局也代表台將在男單全軍覆沒，接續剩下3組男雙、2組女雙和女單唯一代表邱品蒨爭取8強門票。