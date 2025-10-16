全運會／跆拳賽地主選手張芮恩負傷摘銀 為雲林奪第2面獎牌
繼本月14日雲林縣跆拳好手黃卓在男子58公斤級跆拳賽，為雲林摘下全國運動會首金，雲林跆拳今天再傳捷報，雲林縣選手張芮恩受傷忍痛，仍為雲林打下女子62公斤級銀牌，為雲林奪牌再添一筆。
跆拳道女子62公斤級冠軍戰今天下午在雲林縣西螺農工賽場開賽，由地主雲林縣選手張芮恩對上台中市邱少萱，雙方激戰、互有來往，倒數最後20秒張芮恩手臂突發不適，但仍堅持奮戰，最後以0:2收下銀牌，發揮最佳運動精神，贏得全場歡呼。
張芮恩畢業於義峰高中，曾獲全中運、全大運金牌，目前就讀彰化師範大學，高中時以高中生身分當選成人組亞運國手，下周準備出發世界錦標賽。
