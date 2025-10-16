快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

獨／海龍蛙兵今正式移編特指部 降編疑為航空與特戰分家作準備

全運會／跆拳賽地主選手張芮恩負傷摘銀 為雲林奪第2面獎牌

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
全運會跆拳賽，地主選手張芮恩負傷摘銀，為雲林奪第2面獎牌。圖／雲林縣府提供
全運會跆拳賽，地主選手張芮恩負傷摘銀，為雲林奪第2面獎牌。圖／雲林縣府提供

繼本月14日雲林縣跆拳好手黃卓在男子58公斤級跆拳賽，為雲林摘下全國運動會首金，雲林跆拳今天再傳捷報，雲林縣選手張芮恩受傷忍痛，仍為雲林打下女子62公斤級銀牌，為雲林奪牌再添一筆。

跆拳道女子62公斤級冠軍戰今天下午在雲林縣西螺農工賽場開賽，由地主雲林縣選手張芮恩對上台中市邱少萱，雙方激戰、互有來往，倒數最後20秒張芮恩手臂突發不適，但仍堅持奮戰，最後以0:2收下銀牌，發揮最佳運動精神，贏得全場歡呼。

張芮恩畢業於義峰高中，曾獲全中運全大運金牌，目前就讀彰化師範大學，高中時以高中生身分當選成人組亞運國手，下周準備出發世界錦標賽。

全大運 跆拳道 全中運

延伸閱讀

全運會／台體運傳全體大動員賽事採訪 楊靜摘銅創系史紀錄

全運會跆拳道／女戰神逆轉勝！蘇柏亞踢下5連霸

雲林風箏衝浪公開賽11月8日登場 增加精彩水翼Pump表演賽

「雲林英雄宴」登場 三大名廚操刀35道雲饌迎戰全運會選手

相關新聞

全運會／跆拳賽地主選手張芮恩負傷摘銀 為雲林奪第2面獎牌

繼本月14日雲林縣跆拳好手黃卓在男子58公斤級跆拳賽，為雲林摘下全國運動會首金，雲林跆拳今天再傳捷報，雲林縣選手張芮恩受...

深化運動產業專業與公信力 運動部鼓勵民間發展運動經紀人職能基準

運動部在今天宣布，預計於10月底前公告受理「運動部委託或補助民間機構訂定運動產業人才職能基準」，鼓勵民間機構提案發展運動...

射箭／世界盃射箭年終賽 最強高中生許芯慈唯一參賽

世界射箭總會舉辦的世界盃年終賽，將於明天起一連3天在中國南京舉行，台灣唯一取得參賽資格的「最強高中生」、18歲小將許芯慈...

北市身心障礙者巡迴運動指導團圓滿落幕 1500人次共創汗水與笑容

打開運動的門 沒有障礙 由台北市政府體育局主辦、臺北市輪椅網球推廣協會承辦的「114年臺北市身心障礙者巡迴 運動指導團」，自4月19日自視障保齡球課程啟動至10月12日視障足球課程圓滿收官，歷時

全運會／台體運傳全體大動員賽事採訪 楊靜摘銅創系史紀錄

全國運動會將在18日開幕，屆時將會迎來國內眾多體育好手共襄盛舉。台灣體育運動大學運動資訊與傳播學系的師生也發揮專長，一同投入這場兩年一次的運動盛會。運傳系特殊選才入學的楊靜也在現代五項女子團體賽代表高

丹麥羽賽／周天成遭「龍王」逆轉 李佳豪成男單唯一希望

剛在芬蘭的北極公開賽完成衛冕，我國「一哥」周天成帶傷轉戰丹麥，台灣時間今天凌晨對決地主名將「龍王」安賽龍（Viktor ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。