深化運動產業專業與公信力 運動部鼓勵民間發展運動經紀人職能基準

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
運動經紀人行業職能的專業化，為選手創造更健康、更具公信力的永續。圖／運動部提供
運動部在今天宣布，預計於10月底前公告受理「運動部委託或補助民間機構訂定運動產業人才職能基準」，鼓勵民間機構提案發展運動產業領域所需專業職能項目，其中包含運動經紀人職能基準，後續將透過勞動部的標準化機制，促使運動產業以相同標準培育及發展，共同推進運動經紀人行業職能的專業化，為選手創造更健康、更具公信力的永續發展環境。

運動部表示，運動經紀人制度在運動產業中扮演著關鍵火車頭角色，為健全經紀人體系、提升整體產業信任度，10月底前將公告受理「運動部委託或補助民間機構訂定運動產業人才職能基準」，鼓勵民間機構依勞動部「職能發展及應用推動要點」建立運動產業相關的職能基準（Competency Standard），其中將包含運動經紀人職能基準，明確定義其所需具備專業知識、技能與高度的職業倫理素養，並經勞動部審核，發展成為具備公信力之運動經紀人職能基準。

同時，運動部未來也將依照勞動部核定之運動經紀人職能基準，協助民間機構設計職能導向課程，透過經勞動部合格認證單位辦理訓練並授證。課程也會配合勞動部每3年定期檢討並更新，確保能學到業界最新、最需要的專業能力，以協助各運動協會和產業建立健全人才管理體系，以期從根本上提升運動經紀人專業水準與道德操守，強化運動經紀人職業倫理規範以及風險防範。

運動部期望透過職能導向機制，協助運動產業建立更健全的人才培育與管理制度，以提升運動經紀人專業能力，進而協助運動選手提升專業技術與未來職涯發展。未來民間機構將可向運動部申請辦理符合運動部公布職能基準之課程，共同強化整體運動產業信任與永續發展。

運動部補充，未來職能導向課程授課單位均需經過勞動部認證取得「iCAP」標章，並需配合定期查證、績效評估及勞動部稽查作業規定，確保訓練品質持續符合標準。而完成課程取得證書的學員，也會公告於運動部官方網站，未來運動員可至官網查詢具備合格專業背景的合作夥伴。運動部將持續推動制度完善，與聯盟、協會及球團攜手，共同促進運動產業發展與職業運動經紀人行業專業化。

運動部

