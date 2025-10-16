射箭／世界盃射箭年終賽 最強高中生許芯慈唯一參賽

世界射箭總會舉辦的世界盃年終賽，將於明天起一連3天在中國南京舉行，台灣唯一取得參賽資格的「最強高中生」、18歲小將許芯慈，將在女子反曲弓登場，力抗各國箭客。

世界盃射箭年終賽僅取反曲弓男子、反曲弓女子、複合弓男子、複合弓女子在今年世界盃各分站中，積分累積前8名的選手參賽，賽制都是抽籤後舉行個人對抗賽。

就讀新北市三民高中的許芯慈，在今年7月世界盃馬德里站金牌戰，和拿下東京奧運女團金牌的韓國名將姜彩榮鏖戰到加射後同為10分，最後經丈量才以幾公分差距銀恨，但也成為生涯精彩一役。

教練吳英男接受中央社記者訪問時表示，因為年終賽和全運會撞期，「所以當初我們掙扎了很久，但後來想想，芯慈還很年輕，有這樣的機會和世界高手較勁，還是應該要去，所以對新北市不好意思。」

吳英男提到，不論最後抽籤出來對手是誰，「我一直告訴選手，對手就是只有自己，只要把平常練習的狀態拿出來，進入自己的世界，把每一個動作都做好，自然就會有好成績。」

許芯慈從去年9月的亞青少射箭錦標賽獨攬3金，到今年成人賽的世界盃大放異彩還闖進年終賽，年紀輕輕的她進步幅度有目共睹。

吳英男說：「我想最大的差別，就在於芯慈這2年經過國際賽的洗禮，以往可能一箭射不好就會整體狀況都拉不回來，但現在的她可以很快就調整回來，讓自己持續保有競爭力。」

至於「最強高中生」稱號，吳英男替愛徒回答笑說：「只要是選手應該都喜歡『最強』這個封號，但我告訴她，不要管外界怎麼說，射箭就是一種跟自己比較的運動，做好自己最重要。」