快訊

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

射箭／世界盃射箭年終賽 最強高中生許芯慈唯一參賽

中央社／ 台北16日電
許芯慈。中華民國射箭協會提供
許芯慈。中華民國射箭協會提供

世界射箭總會舉辦的世界盃年終賽，將於明天起一連3天在中國南京舉行，台灣唯一取得參賽資格的「最強高中生」、18歲小將許芯慈，將在女子反曲弓登場，力抗各國箭客。

世界盃射箭年終賽僅取反曲弓男子、反曲弓女子、複合弓男子、複合弓女子在今年世界盃各分站中，積分累積前8名的選手參賽，賽制都是抽籤後舉行個人對抗賽。

就讀新北市三民高中的許芯慈，在今年7月世界盃馬德里站金牌戰，和拿下東京奧運女團金牌的韓國名將姜彩榮鏖戰到加射後同為10分，最後經丈量才以幾公分差距銀恨，但也成為生涯精彩一役。

教練吳英男接受中央社記者訪問時表示，因為年終賽和全運會撞期，「所以當初我們掙扎了很久，但後來想想，芯慈還很年輕，有這樣的機會和世界高手較勁，還是應該要去，所以對新北市不好意思。」

吳英男提到，不論最後抽籤出來對手是誰，「我一直告訴選手，對手就是只有自己，只要把平常練習的狀態拿出來，進入自己的世界，把每一個動作都做好，自然就會有好成績。」

許芯慈從去年9月的亞青少射箭錦標賽獨攬3金，到今年成人賽的世界盃大放異彩還闖進年終賽，年紀輕輕的她進步幅度有目共睹。

吳英男說：「我想最大的差別，就在於芯慈這2年經過國際賽的洗禮，以往可能一箭射不好就會整體狀況都拉不回來，但現在的她可以很快就調整回來，讓自己持續保有競爭力。」

至於「最強高中生」稱號，吳英男替愛徒回答笑說：「只要是選手應該都喜歡『最強』這個封號，但我告訴她，不要管外界怎麼說，射箭就是一種跟自己比較的運動，做好自己最重要。」

全運會

延伸閱讀

亞青運／第三屆賽事暌違12年舉行 中華代表團237人出征巴林

「前夫劉暢」拔牙射箭！ 網驚見神技名場面嗨：將軍天花板

李彩玟救火上陣《暴君的廚師》爆紅！30部新戲本任他選 Netflix影集合作李俊昊

彰銀射箭隊 奪世錦賽金牌

相關新聞

射箭／世界盃射箭年終賽 最強高中生許芯慈唯一參賽

世界射箭總會舉辦的世界盃年終賽，將於明天起一連3天在中國南京舉行，台灣唯一取得參賽資格的「最強高中生」、18歲小將許芯慈...

北市身心障礙者巡迴運動指導團圓滿落幕 1500人次共創汗水與笑容

打開運動的門 沒有障礙 由台北市政府體育局主辦、臺北市輪椅網球推廣協會承辦的「114年臺北市身心障礙者巡迴 運動指導團」，自4月19日自視障保齡球課程啟動至10月12日視障足球課程圓滿收官，歷時

全運會／台體運傳全體大動員賽事採訪 楊靜摘銅創系史紀錄

全國運動會將在18日開幕，屆時將會迎來國內眾多體育好手共襄盛舉。台灣體育運動大學運動資訊與傳播學系的師生也發揮專長，一同投入這場兩年一次的運動盛會。運傳系特殊選才入學的楊靜也在現代五項女子團體賽代表高

丹麥羽賽／周天成遭「龍王」逆轉 李佳豪成男單唯一希望

剛在芬蘭的北極公開賽完成衛冕，我國「一哥」周天成帶傷轉戰丹麥，台灣時間今天凌晨對決地主名將「龍王」安賽龍（Viktor ...

丹麥羽賽／「麟榤配」報仇 3局大戰拍下地主第一男雙

丹麥公開賽首輪就碰地主第一男雙，我國羽球男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤終結對戰2連敗，靠決勝節一波6：0攻勢逆轉勝，以...

寧波女網／聯手現任球后 謝淑薇內戰拍下詹皓晴

寧波公開賽今天上演「寶島內戰」，我國「一姊」謝淑薇和詹皓晴正面交鋒，謝淑薇和捷克現任球后絲妮柯娃（Katerina Si...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。