全運會／台體運傳全體大動員賽事採訪 楊靜摘銅創系史紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
楊靜（右）是運傳系以特殊選才入學的學生，全運會代表高雄市拿下現代五項女子團體賽銅牌，拿下該系創系16年來首面全運會獎牌。圖／台體運傳提供
全國運動會將在18日開幕，屆時將會迎來國內眾多體育好手共襄盛舉。台灣體育運動大學運動資訊與傳播學系的師生也發揮專長，一同投入這場兩年一次的運動盛會。運傳系特殊選才入學的楊靜也在現代五項女子團體賽代表高雄市贏得銅牌。證明該系同學學以致用，不只會採訪、轉播、情蒐，也可以在競技場上贏得佳績。

台體大運傳系創系16年，致力於培養運動傳播領域專業人才，系上設立多個專業團隊，讓學生能夠於課後參與並提供實習機會，增加學生實作經驗，與業界接軌。

三年前開放特殊選才入學管道，提供具有運動專長的高中生也可以涉獵傳播與資訊的專業。今年的特選入學招生將於31日起開始報名，臺體運傳歡迎具有運動、傳播領域的高中傑出同學加入。

於今年九月剛入學的大一新生楊靜，就是憑藉豐富的參賽經驗考上運傳系，而楊靜也在15日代表高雄市出賽女子組現代五項團體賽，摘下銅牌，成為運傳系創系16年以來，首位在全運會奪牌的選手。

楊靜表示，自己對傳播具有濃厚興趣，想在大學期間學習第二專長，才決定報考臺體運傳系，其實自己的主項是擊劍、現代五項是輔項，這次可以奪牌也非常高興。進入台體後接受教練賴明助的指導，下一個目標是明年全大運的擊劍賽。

該系也投入大批同學在本屆全運會賽事，由運傳系主任馬鈺龍帶領的新聞製播團隊，總共出動17位學生、參與25項運動的賽事採訪，學生們散布在各比賽場地，為選手定格精彩瞬間，並利用採訪與選手深入對談，撰寫大會官網新聞讓更多人瞭解選手耀眼成績背後的不易。

由教師蔣任帶領轉播團隊16名學生，雲林西螺國中為羽球賽事進行網路直播，讓無法到場的觀眾能夠利用大會網路平台同步收看賽事，為支持的選手及隊伍加油。

運傳系除了新聞製作及轉播實務以外，也有開設運動情蒐、多媒體設計、AI動畫等相關課程供學生學習。專業學習團隊則有新聞製播、轉播、情蒐、多媒體、廣播五大團隊，每個團隊皆由系上師長義務帶領，為學生提升專業能力，並提供更多選擇以及未來出路。

台體運傳在全運會投入大批同學為賽事提供新聞服務，各項賽場都有這批大學生為賽事進行採訪。 圖／台體運傳提供
台體運傳在全運會投入大批同學為賽事提供新聞服務，各項賽場都有這批大學生為賽事進行採訪。 圖／台體運傳提供
