丹麥羽賽／周天成遭「龍王」逆轉 李佳豪成男單唯一希望

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國「一哥」周天成轉戰丹麥羽賽，首戰不敵「龍王」安賽龍。 美聯社
剛在芬蘭的北極公開賽完成衛冕，我國「一哥」周天成帶傷轉戰丹麥，台灣時間今天凌晨對決地主名將「龍王」安賽龍（Viktor Axelsen），小天首局最多握有7分領先卻遭逆轉，加上戚又仁也出局，李佳豪成為男單16強僅存的台將希望。

「龍王」安賽龍去年巴黎奧運完成衛冕，世界排名也長時間高居第一，但今年3月全英公開賽後接受椎間盤手術，離開賽場半年才復出，目前世界排名31，雖排不上種子，但仍是「大魔王」等級。

今天凌晨是兩位好手生涯第25度對決，小天第一局是泰半領先的一方，最多握有15：8優勢，但16：11領先時比分遭凍結，反讓連拿8分的安賽龍逆轉，加上第一球場鷹眼系統無法使用，局末關鍵判決小天無法申請挑戰，無奈以19：21讓出。

第二局安賽龍狀態加溫，7：8落後下先打出連拿5分攻勢超前，接續又有一波5：0小高潮，拉開差距下以21：12收下對戰第21場勝利。

丹麥公開賽屬於BWF超級750的大站，總獎金95萬美元，男單32強共有5名台將與會，但首日賽程「左手重砲」林俊易和「羽球王子」王子維都落馬，今天凌晨列第5種子的周天成也出局，另名台將戚又仁以15：21、10：21敗給日本奈良岡功大，只有李佳豪站上16強。

李佳豪首輪碰新加坡鄭加恆以21：17、21：14過關，第二輪將碰列第4種子的中國李詩灃。

安賽龍 李佳豪 周天成

