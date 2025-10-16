丹麥羽賽／「麟榤配」報仇 3局大戰拍下地主第一男雙

丹麥公開賽首輪就碰地主第一男雙，我國羽球男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤終結對戰2連敗，靠決勝節一波6：0攻勢逆轉勝，以21：17、13：21、21：15力退世界排名第5的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），闖進16強。

王齊麟和這組丹麥組合是老對手，去年巴黎奧運就曾交手，不過當時王齊麟搭檔李洋，巴黎奧運完成史無前例的男雙衛冕後李洋退役，今年更成為運動部「金牌部長」，王齊麟改和22歲的邱相榤聯手，「麟榤配」目前世界排名21，光是今天前就已和丹麥組合交手過3次，首度對決取勝後連輸兩場。

今天上演第4度碰頭，「麟榤配」第一局在7：9落後下打出連拿8分的逆轉攻勢，以21：17先下一城，但第二局開場就連失3分，一路落後下以13：21遭扳平局數。

決勝局「麟榤配」又是從0：3落後開始，所幸有咬住比分，10：12落後下更打出連拿6分的攻勢逆轉，最終以21：15拍下大會第4種子；另組男雙李哲輝／楊博軒也在3局以17：21、21：13、21：15逆轉日本山下恭平／綠川大輝，讓男雙16強有3組台將面孔。

丹麥公開賽屬於BWF超級750等級，總獎金95萬美元，除麟榤配碰地主種子，剛在北極公開賽奪冠的周天成首輪也要遇丹麥名將，將在第一球場壓軸戰對決前球王安賽龍，進行兩人生涯第25次對決。