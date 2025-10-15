寧波女網／聯手現任球后 謝淑薇內戰拍下詹皓晴

寧波公開賽今天上演「寶島內戰」，我國「一姊」謝淑薇和詹皓晴正面交鋒，謝淑薇和捷克現任球后絲妮柯娃（Katerina Siniakova）的頭號種子組合技高一籌，以6：3、6：1拍下詹皓晴和蔣欣玗的海峽組合，拿到8強門票。

寧波女網賽屬於WTA 500等級，總獎金106萬4510美元，謝淑薇首度和2屆奧運金牌得主絲妮柯娃合作，台捷組合名列第一種子，首輪就遭遇詹皓晴組合。

這已是詹皓晴連三站遇到自家人，北京女網賽首輪她也遭遇謝淑薇，當時謝淑薇是和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）合作，並在「超級搶10」淘汰詹皓晴；前一站武漢女網賽，「海峽組合」首戰碰曾是隊友的吳芳嫺和日本穂積繪莉，詹皓晴組合奪勝後一路闖到8強才敗給絲妮柯娃／澳洲杭特（Storm Hunter）。

曾經登上球后寶座的謝淑薇今天和詹皓晴再碰頭，謝淑薇組合第4局雖先遭到破發，但在1：3落後下連破帶保連追5局，反以6：3逆轉先下一城；第二盤球后組合又兩度破發成功，最終就以6：1前進8強。