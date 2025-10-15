快訊

全運會跆拳道／女戰神逆轉勝！蘇柏亞踢下5連霸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
蘇柏亞完成全運會5連霸。圖／承筠行銷提供
蘇柏亞完成全運會5連霸。圖／承筠行銷提供

114年全國運動會18日正式開戰，跆拳道賽程提前在13到17日舉行，拿過亞運金牌的「女戰神」蘇柏亞今天一路過關斬將，金牌戰更在讀秒階段上演逆轉勝，快意完成女子53公斤級五連霸壯舉。

完成五連霸目標，蘇柏亞卻透露，今天跟平常比起來狀態沒有很好，「但還是一場場的打、慢慢做調整，然後靠自己的意志力去硬撐，跟教練討論戰術，才拼到最後，有種關關難過關關過的感覺。」

蘇柏亞從16強出發，首戰和嘉義市的黃詩惠激戰到第三回合才以2：1出線；賽後黃詩惠拆卸完護具後還與蘇柏亞合影，形成場外有趣插曲。

8強賽蘇柏亞同樣在三回合激戰後淘汰台中市陳苡慈；四強戰遭遇剛在2025瑞士公開組拿下金牌的新北市江宜珊，蘇柏亞連勝兩回合，踢下金牌戰門票。

最終戰碰台南市老對手郭依梵選手，蘇柏亞靠第三回合最後10秒的上端攻擊，獲得3分，從落後到8：7逆轉勝，驚險踢下金牌，成功穩住五連霸地位。

面對老戰友的公式，蘇柏亞說自己並不在乎對手的型態如何，只專注在自己當下準備好的狀態；她目前持續為10月底的無錫世錦賽做準備，第五度參賽朝第一面世錦賽獎牌邁進的她說：「沒有特別什麼目標，就是一場場的做好就對了。

