雲豹能源力挺桃園台啤永豐雲豹 以「娛電共生」共啟第五季能量

雲豹能源（6869）持續以行動支持台灣體育發展，宣布力挺旗下「桃園台啤永豐雲豹」職業籃球隊，邁入第五個球季。今（15）日球隊舉行開季記者會，由雲豹能源總經理趙書閔出席，與雲豹能源永續長暨發言人、台啤永豐雲豹執行長張建偉，共同見證新賽季啟動時刻，同時揭曉新賽季年度口號「豹青頑張」，靈感源自日文「頑張る」（全力以赴、不輕言放棄），象徵以青春熱血迎戰挑戰、持續向前。

雲豹能源總經理趙書閔表示，「體育」與「永續」都是推動城市進步與生活品質的重要動能。集團長期深耕綠能與永續發展，也始終堅信「企業應與地方同行、共同成長。」從桃園出發，雲豹能源不僅長期支持「桃園台啤永豐雲豹」，協助本土職籃生態茁壯，更積極參與「桃園航空城計畫」推動綠能建設。透過實際行動，讓永續融入城市脈動、凝聚地方能量，讓永續真正走入你我的生活。

雲豹能源長年將「健康與福祉」（SDG3）、「永續城市與社區」（SDG11）與「夥伴關係」（SDG17）融入永續藍圖，以運動平權為核心理念，長年支持聽障棒球、全國迷你足球、五人制足球、職業排球等多元項目，並推動女性運動平權與青少年體育，連續力挺「登峰造極青年排球、籃球邀請賽」，以及全國規模最大青棒賽事「黑豹旗」等大小賽事活動，讓運動成為包容共好的永續語言。2024年更榮獲「體育推手獎」贊助類《金質獎》與「113年度運動企業認證」等多重肯定。

雲豹能源永續長暨發言人、台啤永豐雲豹執行長張建偉表示，新球季象徵突破與共榮，球隊與企業將攜手，持續為台灣職籃注入正向動能。雲豹能源以「娛電共生」理念，讓綠能驅動運動、讓運動傳遞永續，突破藩籬，讓運動與綠能在城市中共生共榮，持續點亮台灣的永續新能量。