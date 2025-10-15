亞青運／第三屆賽事暌違12年舉行 中華代表團237人出征巴林

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
運動部部長授國旗給中華奧會主席林鴻道。記者曾思儒／攝影
亞洲青年運動會相隔12年終於再度舉行，中華奧會和運動部今天為代表團舉行「第3屆巴林亞洲青年運動會」代表團授旗典禮，運動部部長李洋授旗並頒發加菜金，鼓勵151名選手在16種運動種類中享受比賽、帶回好成績。

亞青運每4年舉辦一次，第一屆2009年6月在新加坡舉行，第二屆2013年南京登場，接續2017年因沒有城市接手延後，2021年又因新冠肺炎疫情取消，直到今年第三屆賽事才要在巴林首都麥納瑪進行。

第三屆亞青運將於22日到31日進行，中華代表團17日起陸續啟程，代表團人數達237人，其中有69位男選手、82位女選手，參加游泳、田徑、羽球、三對三籃球、拳擊、自行車、電子競技、五人制足球、高爾夫、柔道、克拉術、桌球、跆拳道、排球、舉重及角力；代表團由「護國神醫」林瀛洲擔任總領隊。

李洋笑說，自己只打過亞青錦標賽，沒有參加過亞青運，今天一進場就能感受到年輕選手的熱情，「希望未來能提供給這些選手更友善的運動環境，讓更多人參與運動。」李洋也強調，不只希望選手在亞青運帶回好成績，也盼國內能打造更優質的環境給選手好好訓練，同時重視學業，成為多元發展的運動員。

中華奧會主席林鴻道提到，距離上次亞青運已經12年，「今年可以重啟亞洲青年運動會，在座每一位選手都是我們希望，也是我們未來。今年成績也攸關明年卡達的青年奧運會，這次表現是踏入青年奧運的很好跳板。」他也提醒代表團選手，巴林氣候、宗教、文化和飲食都和台灣有很大差異，希望團員都能順利適應，好好享受和各國好手同場競技的機會。

田徑和排球是中華代表團人數最多的代表隊，各有30位隊職員，田徑隊總教練邱為榮表示，有根據上屆亞青運的奪牌成績做分析，中華隊這次24位選手都是國內一時之選，包括短距離、跨欄、男子跳高、女子跳高、女子跳遠和女子三級跳遠都有機會登上頒獎台，明年挑戰青年奧運會。

中華奧會和運動部今天為中華代表團舉辦第3屆巴林亞洲青年運動會授旗典禮。圖／中華奧會提供
中華奧會主席林鴻道（左）將國旗授予巴林亞青運中華代表團總領隊林瀛洲。記者曾思儒／攝影
