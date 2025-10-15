足球／足協「欺負台灣人」 李洋說重話：非常重的警訊

中華男足隊昨天在亞洲盃資格賽主場以1：6不敵泰國隊，總教練黃哲明賽後開砲，直指沒得到中華足球協會「該有的資源和尊重」，隊長陳柏良也說協會作為是「台灣人欺負台灣人」，今天運動部部長李洋坦言看到新聞十分不悅，早上已經和足協開會，要求3天內給出回應。

李洋今天出席第3屆巴林亞洲青年運動會授旗典禮，足協理事長王麟祥也有出席，但王麟祥面對記者提問僅表示足協已發出聲明，沒多做回應就離去。

身為運動員出身的部長，李洋被問及昨天事件，不諱言有負面情緒，「台灣人自己欺負台灣人的話，那我們還拿什麼證明我們重視運動這件事情？」

針對足協狀況，李洋說：「協會的存在本身就是要解決選手的需求，這些行政上的疏失，今天早上已經與足球協會開會，面談說明希望他們做到的事情，希望他們儘速召開檢討會。」他指出，已要求足協今天之前要發出聲明，怎麼會造成這樣的疏失，導致選手受到這樣「台灣人欺負自己台灣人」，「這對我們台灣以及運動部在今年成立，都是非常重的警訊，希望藉由這樣的事情，讓未來所有協會都能朝良善治理的方法去邁進。」

李洋也表示，已安排選手和教練的面談，「要清楚知道現在國家隊行政以及其他需求，有什麼方式需要我們去幫忙的，運動部可以做到的事情。」

今年4月足協發生女足國際邀請賽場地不符合紐西蘭隊期待而取消的事件，當時體育署署長鄭世忠宣布撤銷此次賽事對足協補助的300萬元。相隔不到半年足協又出包，李洋表示，不會把足協當成個案來看，而是全台特定體育團體都要檢視的制度性問題，現階段來講的確有很多個案，身為運動員退役的運動部部長，會會傾聽運動員及基層教練老師的聲音，去了解實行有什麼困難。

李洋指出，過往可能用扣補助款的方式，反而造成某些單項運動員培訓的過程中經費減少，不樂見這樣的損失。

足協從行政疏失到國家隊教頭更動頻繁，負面新聞一再出現，李洋強調盼藉由此次事件改善狀況，「也希望政府可以結合各界力量，讓我們台灣的足球可以愈來愈邁進，而非這樣愈來愈退步。」