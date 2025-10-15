【重磅快評】從日本男足首度擊敗巴西看中華男足被泰國血洗

國際足壇昨天有一場舉世矚目的賽事：日本男子足球隊在東京舉行的國際友誼賽裡，以3:2的比數逆轉「五星巴西」，拿下歷史對戰巴西14場比賽的首勝。這場比賽，讓日本舉國歡騰。西班牙的專業足球報紙「馬卡報」，以「他們(日本男足)不再只是黑馬，而是世界級球隊」形容這場比賽代表的意義，誠非虛言。

不過就在同一天，中華男足卻在2027年亞洲盃資格賽的最終輪第4戰中，在主場以1:6不敵泰國。由於此前已經三連敗，此場比賽落敗，也讓中華隊提前出局，無緣晉級會內賽。在賽後，中華隊總教練黃哲明也直接請辭，並指出中華足協對中華隊「支援不足」的問題。

日本與台灣的足球發展，幾乎是處在同一個起跑點；但如今差距，卻已經無法用「雲泥之別」來形容。在FIFA的男足世界排名，中華隊是173名，日本是第19名。在國際賽場上，日本已經是世界盃會內賽的常客，中華隊卻連會外賽前幾輪都很難突破。在職業賽場，日本不僅本土的職業聯賽蓬勃發展，甚至已是頂級聯賽的「球員輸出國」，台灣則是連「半職業聯賽」都稱不上。

日本以舉國之力發展足球，並向足球強國取經，有今日成就自非一朝一夕達成。但要說台灣是不是真的「不重視足球」？倒也不盡然。2001年，扁政府說要把那2002年訂為「台灣足球元年」；2006年更誇下海口，說要在2018年進軍世界盃32強；2018年，蔡政府提出了「足球六年計劃」，說要在6年內，讓中華男足排名在100名之內。

雖然蔡政府的「目標」，看起來比扁政府「務實」許多；但6年下來到了第7年，中華隊的排名已經跌到了世界173名。且在此次亞洲盃資格賽中擊敗中華隊的斯里蘭卡，排名比中華隊還低，在200名以後，但中華隊仍舊不敵，這就很值得一書了。

在昨天主場被泰國血洗後，中華隊隊長陳柏良也不禁生氣的說，中華隊雖然技不如人，但也未得到應有的尊重。5天前去泰國比賽，他們住的是「快遞酒店」，一天集訓費只有1000元，「這就是台灣人欺負台灣人」。這讓人不禁想問：政府一年補助足協超過2億，幾乎是所有單項協會之冠，這些錢到哪去了？

陳柏良的不平之鳴，其實只是台灣足球發展問題的冰山一角。足協的上一任理事長，是擔任過桃園市長、行政院副院長的鄭文燦；更上一任理事長，則是邱義仁。這樣「有權有勢」的理事長，不但沒能拉起足球運動，反而在邱義仁的理事長任內，欠下超過8000萬的債務。這些政治人物沾足球，是為了鞏固自己的權力？還是真的有心發展足球運動？

對於足球發展，有一說是「反正台灣人就不愛看，何必浪費資源？」但足球是全世界最受歡迎、最普及的運動，世界盃足球賽更是關注度超過奧運的運動賽事。當世界盃將從下一屆擴軍為48隊、未來參與國家更多的情況下，台灣真的要成為「足球孤島」？這顯然不會是個聰明的選擇。