足球／中華隊得不到尊重和資源 運動部：要足協改進

中華男足隊昨天亞洲盃資格賽主場以1：6不敵泰國隊，總教練黃哲明賽後直言沒得到協會「該有的資源和尊重」，宣布請辭總教練，隊長陳柏良也說協會作為是「台灣人欺負台灣人」，今天運動部發文表達嚴正關切，同時將與黃哲明及陳柏良進一步瞭解相關情形，確保未來足協改進作為符合代表隊的需求與整體發展方向。

運動部表示，針對本次代表隊集訓、旅外球員徵召、訓練環境、比賽準備及整體後勤支援等問題，運動部已要求足協進行全面檢討，並於3日內提出具體檢討報告，檢討內容應包括代表隊備戰與後勤支援的安排情形、教練團與協會間的溝通與決策過程、球員徵召與住宿場地安排規劃以及經費運用與行政協調狀況等。

對於各界關注的協會經費與資源使用，運動部強調，運動部的補助經費，主要是用於選手培訓與參賽相關費用，包括訓練、裝備、旅費等，都有明確的核銷與審查機制。至於協會其他自籌經費的運用，也已要求足協虛心面對外界意見，重新檢視支出與決策優先順序，應優先確保球員需求獲得充分支持，在經費充足且不影響選手權益的前提下，再規劃相關宣傳活動以協助賽事行銷。

運動部指出，昨天賽後包括總教練與球員的發言，反映出基層與第一線的真實心聲，運動部維持一貫立場，球員應該能專心比賽，行政與後勤問題不應成為負擔。運動部將負起主管機關責任，要求協會誠實檢視問題、提出改進方向，並促請足協邀集足球界相關體育團體，就未來足球發展進行交流，作為未來國內足球發展中長程計畫，務必提升足球整體發展環境，讓國家隊及基層選手能在更完善的體系中發揮實力，重新贏得國人的信任與支持。

足協今天也發表聲明，全文如下：

針對中華男足於2027亞洲盃資格賽最終輪對泰國賽後，外界關注之賽事行政與後勤相關議題，本會說明如下：

首先，有關賽事之球衣顏色，均以賽事前一天召開的技術會議，由AFC競賽官溝通並決議兩隊球衣顏色。本次賽事經由與泰國足協溝通後，同意於客場全藍色出賽，主場全白色進行賽事。

關於住宿安排部分，飯店由泰國足協提供官方建議名單，本會依預算與安全考量後委請其協助訂房，住宿的部分未來協會將會審慎篩選。

在主場訓練場地部分，本會難辭其咎，在台灣北部天然草地有限的情況下，明年三月份的主場賽事將會有類似情形，足協必定審慎對待，提早進行場地預借。

本次名單中，部分旅外球員因個人合約或時程無法接收徵招，由於其理由並無違反國際足總規範，本會給予最大的尊重，未來教練團組訓上將有可能遇到相同的狀況，足協會盡最大努力與旅外球員的球團溝通。

此外，本次主場賽事也特別邀請狸貓寶貝啦啦隊（Baby Tanuki）於賽事帶來應援表演。該團隊為熱心廠商贊助合作，協會期盼透過更多元的主場互動，營造更熱鬧、更具參與感的比賽氛圍，

感謝教練團與球員在艱困條件下的付出，也感謝外界對中華足球的關心與支持。

協會將持續加強行政協調與後勤支援，讓國家隊在未來的國際賽事中擁有更穩定與完善的環境。