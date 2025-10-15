推動賽事行事曆科學化改革 台灣體大倡議跨領域整合

結合運動科學與政策管理 建構永續性運動人才培育體系

近年，針對國內學生運動員賽事過於頻繁、體育班賽事行事曆複雜，以及運動員疲勞與表現監測等議題廣受討論，臺灣體育運動大學運科中心表示，已啟動一項跨領域整合型研究計畫，將從「行政管理政策改革」（社會科學）與「選手生理監測」（自然科學）兩大面向同時切入，強調唯有將宏觀的制度規劃與微觀的科學數據緊密結合，才能推動有效的賽事改革，為台灣建立一套可長可久的運動人才發展體系。

臺體大運動科學研究中心引述國際研究指出，當選手在一天多場或短期密集的比賽中，會出現顯著的疲勞累積、運動表現下降與傷害風險大幅上升。若賽程規劃仍依循傳統「經驗」或「習慣」，等同於讓選手在不合理的環境下硬撐，這是一種對潛力人才的過度消耗。長期下來，不僅危害學生選手的學業與生涯，更將削弱台灣競技實力，最終導致人才斷層，對國家運動發展的永續性構成嚴重威脅。

臺體大運動科學研究中心主任陳哲修與運動文化研究主持人蔣任翔，提出跨領域核心倡議，強調整合賽事行事曆與疲勞監控是人才永續發展的基礎工程，需從社會與自然科學層面共同推動：

•建立跨單位協作平台：賽事行事曆的整合，首重制度面的溝通。需建立一個涵蓋中央主管機關、各單項運動協會、地方政府及賽事執行單位的常態性協調機制，從政策層級解決賽事時程衝突與過度集中的根本問題。

•賽程規劃數據化： 賽事行事曆的細部安排，必須導入客觀的科學監測數據為依據（如心率變異性HRV、跳躍表現、疲勞指標、恢復時間窗等），以取代過往的經驗法則。

•建立制度性生理規範： 應根據科學數據，明文建立全國一致的制度性規範，例如「單日比賽上限」與「重要賽事間的恢復間隔標準」，保障選手必要的生理恢復時間。

•導入專業恢復管理體系： 應制度化導入「運動表現與恢復管理師」，其專職監控選手疲勞、設計恢復策略並維持運動表現，與現有的運動防護員形成互補，建構更完整的科學化照護體系。

為落實上述改革，臺體大已啟動的整合型研究計畫，將持續深化自然科學與社會科學的對話。為進一步凝聚共識，研究中心將在近期廣邀國內外專家學者舉辦公開論壇，就賽事行事曆改革、如何與國際制度對接等議題展開深度討論，並彙整提出具體的政策建議，以供運動部參考。

唯有透過跨領域的專業合作，用科學方法規劃賽事行事曆，才能有效守護選手健康，奠定運動人才永續發展的穩固基石，進而推動台灣體育與競技的全面普及化，並成功與國際標準接軌。